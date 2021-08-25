Участниц акции в защиту афганских женщин оштрафовали на 400 тысяч

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал активисток движения "СоцФем Альтернатива" Ксению и Анну Безденежных на 200 тысяч рублей каждую за пикет у посольства Афганистана в поддержку женщин этой страны.
Акцию феминистки провели 23 августа. Всего в тот день полиция задержала шесть человек. Ксению и Анну Безденежных обвинили в повторном нарушении правил проведения митингов, на остальных задержанных протоколы были составлены впервые.
- 15 августа представители радикального исламистского движения "Талибан", которое признано в России террористическим и запрещено, без боя взяли столицу Афганистана Кабул. Страна фактически полностью оказался под контролем талибов.
- "Талибан" владел большей частью территории Афганистана с 1996 по 2001 год. В то время права женщин в стране были сильно ограничены: они не могли работать и покидать жилище без сопровождения родственника-мужчины. После нынешнего взятия Кабула талибы сначала пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться, если те будут носить чадру, однако в среду им вновь было рекомендовано не выходить из дома.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.