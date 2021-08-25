Участниц акции в защиту афганских женщин оштрафовали на 400 тысяч

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал активисток движения "СоцФем Альтернатива" Ксению и Анну Безденежных на 200 тысяч рублей каждую за пикет у посольства Афганистана в поддержку женщин этой страны.

Акцию феминистки провели 23 августа. Всего в тот день полиция задержала шесть человек. Ксению и Анну Безденежных обвинили в повторном нарушении правил проведения митингов, на остальных задержанных протоколы были составлены впервые.