Участницу антивоенного митинга в Москве осудили на два года колонии

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии общего режима участницу антивоенного митинга 24 февраля Анастасию Левашову. Об этом сообщает пресс-служба судов столицы.

Левашову признали виновной в применении насилия в отношении представителей власти. По версии следователей, на акции 24 февраля на Пушкинской площади она бросила в полицейских бутылку, в которой якобы содержалась зажигательная смесь. На видеозаписи инцидента не видно, в кого Левашова кидает коктейль Молотова. Бутылка упала на асфальт, но не разбилась.

Позднее Следственный комитет опубликовал видеозапись с извинениями Левашовой. А 28 февраля отчитался о завершении расследования уголовного дела в отношении участницы акции.

24 февраля, когда Россия начала военное вторжение на территорию Украины, в десятках российских городов прошли антивоенные акции протеста. Они не были согласованы с властями. Во многих городах участников акций задерживали. По данным "ОВД-Инфо" (внесён в реестр "иноагентов"), по всей России были задержаны более 1700 человек. Наиболее многочисленные акции прошли в Москве и Петербурге, в них приняли участие несколько тысяч человек.