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Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали сразу после выхода из спецприемника

Рита Флорес

Участница Pussy Riot Рита Флорес 12 августа должна была освободиться из спецприемника, где отбывала 15 суток по статье о невыполнении требований полицейских. Но сотрудники ОВД не дали ей выйти даже за ворота – активистку вновь арестовали.

Ранее таким же образом – на выходе из спецприемника – задерживали и других участников Pussy Riot. По два ареста подряд получали Вероника Никульшина, Мария Алёхина и Александр Софеев.

Алёхину после 15 суток за неповиновение полиции вновь отправили под арест якобы за нецензурную брань. Софеева в первый раз задержали за появление в общественных местах в состоянии алкогольного обвинения, второй – за мелкое хулиганство. После этого Никульшина и Софеев покинули Россию.

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