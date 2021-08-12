Участница Pussy Riot Рита Флорес 12 августа должна была освободиться из спецприемника, где отбывала 15 суток по статье о невыполнении требований полицейских. Но сотрудники ОВД не дали ей выйти даже за ворота – активистку вновь арестовали.

Ранее таким же образом – на выходе из спецприемника – задерживали и других участников Pussy Riot. По два ареста подряд получали Вероника Никульшина, Мария Алёхина и Александр Софеев.

Алёхину после 15 суток за неповиновение полиции вновь отправили под арест якобы за нецензурную брань. Софеева в первый раз задержали за появление в общественных местах в состоянии алкогольного обвинения, второй – за мелкое хулиганство. После этого Никульшина и Софеев покинули Россию.

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