Ученики и педагоги "Гнесинки" осудили акцию в поддержку войны

Более ста выпускников, студентов и педагогов Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных осудили акцию в поддержку "спецоперации в Украине", которую организовало руководство "Гнесинки".

6 марта на канале Gnessin World Channel в ютьюбе появилось видео "Гнесинские Vиртуозы. муZыкальное приношение". На видео оркестр под управлением директора школы Михаила Хохлова, одетого в майку с символом Z, исполнил первую часть Пятой симфонии Бетховена.

"Мы не хотим, чтоб наша школа ассоциировалась с этим ужасным видео. Мы считаем иначе. И нас много", — говорится в тексте обращения.

Авторы заявления - ученики, выпускники и педагоги школы разных лет выражают свое решительное осуждение этой акции и считают "неприемлемым использование несовершеннолетних учеников школы, а также имени школы для выражения своих личных милитаристских взглядов".

21 марта ролик был удален из сети ютьюб, но, его успели посмотреть тысячи людей по всему миру. А в сети "ВКонтакте" и на сайте школы он доступен до сих пор, подчеркивается в обращении.