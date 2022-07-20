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250 учителей из РФ согласны на работу в оккупированных городах Украины

Не менее 250 учителей из 31 региона России согласились преподавать в школах на оккупированных территориях Украины - в частности, в Херсонской и Запорожской областях, сообщает издание "Медиазона", журналисты которого пообщались с несколькими преподавателями.

Большинство из учителей, которые вызвались работать в Украине, откликнувшись на соотвествующие объявления, в данный момент живут и работают в деревнях, поселках и небольших городах России. Более восьмидесяти из них - из Дагестана.

Отмечается, что учителям обещают оплатить проезд до места работы и проживание на оккупированных российскими военными территориях, зарплату от 7 тысяч рублей в день, а так же личную безопасность. Командировки должны начаться с 1 сентября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что с нового учебного года школьники на захваченных территориях Украины будут учиться "по российским стандартам".

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