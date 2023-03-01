Учительница пообещала школьнику пулю в висок за отсутствие патриотизма 

В Пермском крае учительница общеобразовательной школы пообещала ученику восьмого класса "пулю в висок" за "отсутствие патриотизма" и опоздание на выступление, посвящённое Дню защитника Отечества. Соответствующее видео, на котором, как утверждается, запечатлена преподавательница старших классов сылвенской школы имени Василия Каменского Александра Федурина, опубликовал телеграм-канал SOTA.

На кадрах Федурина, отчитывая школьника, называет его также "ублюдком" и "предателем, каких полно в Украине", обещает, что он больше не будет учиться в классе и предлагает ему "валить на все четыре стороны". В ответ ученик лишь интересуется "причем тут" Украина.

В среду в сети также появилось видео, как утверждается, из московской школы №183, на котором наёмник частной военной компании "Вагнер", воюющей в Украине, выступает перед старшеклассниками в натянутой на лицо маске. Он предлагает ученикам вступить в ряды ЧВК, поскольку в подразделение нужны "крепкие и перспективные", и рассказывает о том, что сам стал "вагнеровцем", "отмотав срок".

Ролик опубликовала соратница Алексея Навального Любовь Соболь, сообщив, что он попал к ней от одного из учеников, принимавшего участие во встрече. По словам школьника, наёмник пришёл в класс боевым пистолетом, а после своего выступления раздал ученикам "анкеты молодого бойца" с вопросами о наличии у них родственников в недружественных странах, базовой военной подготовки и готовности защищать родину.

Подтверждения подлинности видео пока нет. Любовь Соболь запросила комментарий у администрации школы №183, но ответа не получила.

В Министерстве образования и науки России произошедшее в сылвенской и московской школах пока также не комментировали.