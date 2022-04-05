Учителя должны рассказать детям о пользе импортозамещения

Российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне так называемой "специальной военной операции" в Украине. В этот раз педагоги должны организовать для учащихся средних и старших классов занятия о пользе импортозамещения на фоне санкций. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на учителей из нескольких регионов страны. Уроки должны пройти в рамках курса обществознания.

Как сказано в методическом пособии, уроки должны показать, как Россия справляется с санкционным давлением, а также дать представление "об основных направлениях антисанкционной политики" российских властей.

Материалы к "санкционному" уроку изданию передал подмосковный учитель. Урок нужно начинать с цитаты Владимира Путина о "беспрецедентном внешнем давлении" на Россию. Только после этого педагог должен рассказать, что санкции - это "ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за ее действия". Здесь же нужно уточнить, что имеется в виду "проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса". После этого процитировать премьера Михаила Мишустина, который назвал главными антисанкционными мерами "защиту внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения".

В ходе урока ученики должны посмотреть видеоролик об импортозамещении, в котором сказано, что к 2022 году доля российской продукции выросла в пищевом машиностроении , сельхозмашиностроении и станкостроении . В завершении урока ученики среднего звена должны перечислить меры в экономике для защиты от санкций, а старшеклассники – назвать ожидаемый эффект от них. Школьникам также предлагают ответить на вопрос, кто понесёт большие потери от санкций, и дают три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.

Опрошенные "Коммерсантом" экономисты указывают на ошибки авторов пособия и предупреждают, что российские школьники скоро сами увидят эффект санкций.

"Торопиться не надо, пусть детям озвучат эти методички, а потом жизнь покажет, как есть. Летом или уж точно осенью дети придут домой и сами увидят, что в семье нет денег, что нет возможности купить какие-то товары", - сказала экономист Наталья Зубаревич, отметив, что не читала методических пособий.