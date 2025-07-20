Учительница из Дагестана учит украинского ребенка русскому языку. Врач из Липецкой области лечит украинских больных, почтальон из Бурятии разносит почту, чиновник из Мурманска делает карьеру, а строитель из Таджикистана с российским паспортом строит дома с патриотическими муралами. Это – новая реальность оккупированных Россией украинских территорий. Кремль побуждает граждан России из разных регионов ехать в оккупированные области, которые пропаганда называет "новыми территориями России" – на работу или постоянное место жительства. И одновременно вытесняет оттуда коренное украинское население. И это – целенаправленная политика российских властей, говорят специалисты, которые занимаются правозащитной деятельностью для людей в оккупации.

Также на захваченные земли Россия привлекает мигрантов из других стран – Таджикистана, Афганистана, Северной Кореи и даже Китая. Как это происходит? Рассказывает проект Донбасс Реалии украинской службы Радио Свобода.

Власти России не скрывают, что готовы доплачивать россиянам, чтобы ехали из глубинки жить и работать на оккупированный Донбасс или в подконтрольные России районы Херсонской и Запорожской областей Украины. И речь идет не только о военных. Программы переселения российские медиа сами охотно демонстрируют в телесюжетах. Российские новости наполнены материалами о том, как российские регионы-шефы берут "шефство" над новыми территориями и не только вкладывают в них деньги, но и отправляют туда своих работников.

Чтобы привлечь людей в подобные "командировки" правительство РФ внедрило для работников нужных ей сфер экономические стимулы: за каждый день работы на оккупированных территориях "командировочным" платят двойной средний оклад. Доплачивают также за текущие расходы и съем жилья, а кроме этого дают немалые для российских реалий суточные.

Помимо этого, на оккупированные территории привлекают людей конкретных специальностей – врачей, школьных учителей, работников культуры и даже почтальонов. На захваченные территории часто едут те, у кого в регионе нет нормального жилья и работы, замечает документалист фонда "Восток SOS" Назар Луценко. Этот фонд помогает украинским переселенцам, в том числе из оккупированных районов.



"По программам "Земский врач", "Земский учитель" (изначально они создавались для того, чтобы привлечь молодых учителей в сельские регионы России, но затем были переориентированы на работу с оккупированными территориями - ред.) россияне, которые соглашаются работать на оккупированных территориях, получают значительно большие выплаты. В ряде интервью, которые мы проводили с украинскими учителями, покинувшими оккупированные территори, они отмечают, что среди прибывающих туда российских граждан, есть большое количество нацменьшинств, – говорит документалист. – Например, один из наших свидетелей из Херсона отметил, что его с семьей запугивали тем, что на их место придут башкиры".

Кроме башкир и бурятов на оккупированные территории, по словам опрошенных, охотно едут представители регионов Северного Кавказа.

"Учительница из Дагестана учит украинского ребенка русскому языку, вы можете себе такое представить?! Люди, владеющие русским языком с акцентом, преподают его или другие предметы", – возмущается по этому поводу еще один украинский правозащитник, эксперт Центра гражданского образования "Альменда" Олег Охредько.



Директор по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева отмечает, что политикой Кремля является в принципе замещение населения оккупированных территорий, а не замещение именно представителями российских нацменьшинств. Она говорит, что Россия, прежде всего, всячески способствует приезду в оккупированные регионы военных с семьями, а во-вторых, – пытается восполнить имеющуюся там нехватку специалистов – и их отбор вряд ли идет по этническому признаку. Однако среди тех, кто приезжает на оккупированные территории действительно есть представители национальных меньшинств – как правило из экономически отстающих российских регионов.



"Я не совсем уверена, что прицельно речь идет о национальных меньшинствах или российских сообществах, – замечает Алена Лунева. – Россия заинтересована в заполнении определенных профессиональных пробелов, для этого созданы все эти программы "Земский учитель", "Земский врач". Да, они, бывает, завозят кого-нибудь из представителей национальных сообществ, но в основном идет комбинация. У нас, по крайней мере, не была документирована целенаправленная практика завоза именно национальных меньшинств".

"Но то, что они завозят своих специалистов и замещают (украинское) население, то, что они способствуют переселению через программы адаптации, миграции, способствуют тому, чтобы с военными приезжали их семьи – это так. Это мы видели еще со времен аннексии Крыма", – добавляет Лунева.

"Семьи, которых команда Save Ukraine спасает из оккупации, рассказывают, что в их населенных пунктах российские военные массово селятся со своими семьями, – подтверждает слова Луневой Николай Кулеба , основатель организации Save Ukraine, которая помогает возвращать из РФ депортированных украинских детей. – Чаще всего это выходцы из Чечни и Сибири".

Удерживать приезжих на оккупированных территориях Украины помогает предоставление им жилья, говорит директор по адвокации ZMINA. Причем дома для переехавших россиян нередко являются конфискованными у покинувших регион граждан Украины: оккупационные власти считают их "бесхозными". О случаях конфискации принадлежащего украинцам жилья много рассказывают в благотворительном фонде "Восток SOS":

Украинские правозащитники также отмечают, что на оккупированные территории часто присылают гастарбайтеров, в первую очередь выходцев из Центральной Азии. Как правило, приезжают те, кто недавно получил российский паспорт:

"Эта тенденция усиливается – особенно, когда последний раз был завоз коммунальщиков, – отмечает Олег Охредько. – Люди приезжают в составе аварийных бригад и частично остаются. Что касается так называемых гастарбайтеров, которых завозят непосредственно работать, то потом частично этих людей забирают в армию под давлением или под угрозой уголовного преследования, а частично они поселяются на [оккупированной] территории".

Украинцы, живущие на оккупированных территориях, также рассказали, что в некоторых районах уже появляются китайцы, ожидается прибытие афганцев и индусов.

"В частности, в оккупированной Луганской области готовятся к открытию колледжа для детей из Китая", – замечает Николай Кулеба. А во время недавнего Петербургского экономического форума делегация афганских исламистов из "Талибана" интересовалась "взаимодействием с ЛНР/ДНР".

Эксперт "Альменды" Олег Охредько отмечает, что кроме афганцев РФ в рамках трудовой миграции привлекает на оккупированные территории Украины также граждан Лаоса и КНДР.



"Первые шаги сейчас делаются, и можно ожидать появления еще большего количества представителей с Ближнего Востока на временно оккупированных территориях", – прогнозирует он.

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Правозащитники отмечают, что при помощи таких программ "командировок" постепенно доля русскоязычного и пророссийски настроенного населения растет, а украинцы тем временем все больше теряют среду, где могут сохранить свои проукраинские настроения.

"Россияне пытаются вытеснить проукраинское население, заместить приезжающим населением, которым легко манипулировать. Тех, кто не хочет на оккупированных территориях с ними сотрудничать, вытесняют", – говорит Алена Лунева.

Отдельно эксперты отмечают, что украинских детей, которые живут на оккупированных территория, новые власти также стараются оторвать от корней и индоктринировать: для этого их возят на каникулы в различные регионы России, часто отдаленные.

Это нужно для просветительско-культурной пропаганды, замечает эксперт Центра гражданского образования "Альменда" Олег Охредько: "Например, из Бердянска вывозят наших детей на отдых в Чувашию. Представьте себе: с Азовского моря везти отдыхать детей в Чувашию?"

"Да, россияне возят наших детей по всей стране, это зависит от программы, – комментирует эти нововведения Алена Лунева. – Это могут быть дальние регионы России, могут быть близкие. Москва, например, или Санкт-Петербург – если это касается каких-либо научных поездок, поездок с целью ознакомления с культурой и так далее. Но также есть программы с "регионами-побратимами" оккупированных территорий: тогда привозят детей прямо в эти регионы, с которыми у оккупированных районов есть определенные договоренности".

Все перечисленные меры говорят о целенаправленном изменении этнического состава оккупированных территорий и замещении проукраински настроенного населения пророссийским и лояльным, считают украинские правозащитники.

"Украинцы станут в оккупации меньшинством. Россияне изменяют этнический состав оккупированных территорий. Их главная цель – подавление любого сопротивления украинцев, уменьшение критической массы людей, которые могли бы выступать против оккупационной политики", – подчеркнул в разговоре с Донбасс Реалиями Николай Кулеба.



"Это действительно международное преступление. Они не имеют права заселять оккупированные территории собственными людьми, но они это делают", – отмечает Алена Лунева. Но в то же время констатирует она, вряд ли Россию остановят возможные юридические последствия подобных действий.