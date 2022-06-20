Учителям в России предлагают "командировки" в Херсон и Запорожье

Школьным учителям и студентам педагогических вузов предлагают "командировки" в Херсон и Запорожье — на территории Украины, находящиеся под контролем российских военных. Сообщения об этом появились в учительских и студенческих чатах в ряде регионов России.

Как пишет "Тайга.инфо" со ссылкой на переписки в чатах Новосибирского государственного педагогического университета, молодым педагогам предстоит "обеспечить подготовку к учебному году". Авторы объявления утверждают, что инициатива принадлежит министерству образования Новосибирской области. Тем педагогам, которые решат поехать на работу, обещают платить по 7 тысяч рублей в сутки, компенсировать расходы на транспорт и проживание. Контракт предлагается на три месяца — с августа по октябрь.

Сообщения о наборе учителей для работы в так называемых "ДНР" и "ЛНР" - самопровозглашённых народных республиках на востоке Украины появились в учительских чатах Нижегородской области, сообщает "Вёрстка". Как рассказал изданию нижегородский учитель, попросивший об анонимности, сообщения рассылают директора, но никакого давления со стороны руководства нет, ищут только добровольцев. По данным "Верстки", педагогам из Уфы пообещали платить по восемь тысяч рублей в сутки.

Официально власти Новосибирской области не комментировали новые вакансии. На сайте ведомства информации о наборе педагогов для работы в Украине нет.