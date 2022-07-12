Учредитель издания "Тайга.инфо" покинул проект и уехал из России

Учредитель новосибирского издания "Тайга.инфо" Александр Баянов сообщил, что вышел из проекта и не занимает больше никаких должностей в медиа. О том, что он покинул Россию, Баянов написал в своем фейсбуке.

Он поблагодарил поименно всех бывших главных редакторов и некоторых действующих сотрудников издания, но объявил, что "проект разрушен и уничтожен". Кто теперь управляет изданием, Баянов не уточнил. Издание до сих пор работает, но просит читателей о финансовой поддержке.

"Тайга.инфо" специализируется на новостях из регионов Сибири. В марте 2022 года сайт издания был заблокирован Роскомнадзором за использование слова "война" в онлайн-трансляции событий из Украины.