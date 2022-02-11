Министерство юстиции внесло в реестр так называемым СМИ — иностранных агентов учредительницу издания Sota.Vision Александру Айнбиндер. Об этом стало известно в пятницу, 11 февраля.

Это первое обновление списка с 26 января. Сейчас в реестр включены 116 человек, организаций и редакций. Все они должны маркировать свои публичные выступления, материалы и сообщения в соцсетях информацией об их статусе и отчитываться перед министерством юстиции о получении и трате денег.

Законодательство об иностранных агентах вызывает резкую критику правозащитного сообщества, неправительственных организаций и стран Запада. В реестр Минюста включены несколько изданий и журналистов Медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Корпорация обжаловала применение закона о так называемых СМИ-иноагентах в Европейском суде по правам человека.

В пятницу был расширен ещё один список так назызываемых иностранных агентов — в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов министерство юстиции внесло Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив.