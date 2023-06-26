Учёного Голубкина по делу о госизмене приговорили к 12 годам колонии

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 71-летнего ученого Валерия Голубкина. Его признали виновным в госизмене. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.
Приговор вынес судья Виталий Белицкий. Сторона обвинения просила назначить учёному именно такой приговор. По версии следствия, Голубкин, профессор МФТИ и сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), передавал учёным из Нидерландов отчёты, в которых содержалась государственная тайна.
Речь идёт о международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолёта на водородном топливе HEXAFLY-INT. По этому же делу ранее был арестован начальник Голубкина Анатолий Губанов. В проекте участвовали иностранные специалисты. Как подчеркивает "Первый отдел", все документы перед отправкой трижды проверяли эксперты — они не нашли в отчётах гостайны. Голубкин не согласился с обвинением, утверждая, что состава преступления в его действиях не было.
- Физик Валерий Голубкин – специалист в области аэродинамики больших скоростей, автор более 130 научных работ и лауреат нескольких государственных премий и наград. Он был арестован в апреле 2021 года.
- С начала 2023 года в России возбудили минимум 21 уголовное дело по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене. Дела нередко возбуждаются против учёных, труды которых могут быть использованы в оборонной промышленности.
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