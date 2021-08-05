80-летнему учёному, перенёсшему под арестом инфаркт, запретили гулять

Суд запретил 80-летнему петербургскому учёному Валерию Митько, который находится под домашним арестом по обвинению в госизмене, прогулки на улице.

О запрете ходатайствовал заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв. В ведомстве считают, что в случае разрешения прогулок Митько, "обладающий авторитетом и познаниями в своей профессиональной деятельности", может попытаться повлиять на ход расследования.

Защита Митько в свою очередь сообщила суду, что гулять учёному рекомендовали врачи. Обвиняемый является инвалидом третьей группы, он перенёс четыре инфаркта, последний из них - совсем недавно: из больницы Митько выписали в четверг, ровно в день судебного заседания. Адвокаты учёного подчёркивают, что суд фактически лишил возможности пожилого и больного человека дышать свежим воздухом.

Доктора технических наук и специалиста по Арктике Валерия Митько задержали весной этого года. По версии следствия, в течение четырёх лет он, "из корыстной заинтересованности", сотрудничал с китайскими спецслужбами и собирал данные о способах и методах обнаружения подводных лодок. Учёный категорически отрицает вину.