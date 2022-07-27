Удар по Антоновскому мосту - предвестник освобождения Херсона?

В этом выпуске:

– Поможет ли удар по Антоновскому мосту освобождению Херсона

– Обращение родственников пропавших в Украине российских военных к Путину

– Сокращение поставок российского газа в Европу

– Сможет ли России экономически переориентироваться с Запада на Восток?

– Перспективы российской космической программы без сотрудничества с Западом

Украинские войска в ночь на 27 июля нанесли новый - второй за шесть дней - удар по Антоновскому мосту через Днепр в окрестностях Херсона. В результате движение по мосту закрыто. Сообщается также о повреждении железнодорожного моста. В чем важность мостов через Днепр на юге Украины, фактически выведенных из строя, для предполагаемого контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении? Реально ли Вооруженным Силам Украины в течение 3-6 недель, как планируют украинские власти, освободить Херсон и другие захваченные Россией территории - об этом корреспонденn Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко побеседовал с военным экспертом, полковнику запаса Вооруженных Сил Украины Олегом Ждановым:

– Херсон находится на правом берегу, и мы сейчас ведем речь об оперативном окружении группировки войск России на правом берегу, это криворожское направление и херсонское направление. Это можно считать таким оперативным окружением, потому что эти два моста, точнее, три – один железнодорожный и два автомобильных, – это единственные цепочки, по которым можно осуществлять всю логистику группировки российских войск на правом берегу. С их взятием под огневой контроль сразу стало понятно, что дальнейшее снабжение этих войск российских практически невозможно.

– В условиях, когда российская армия теряет контроль над стратегически важными логистическими и транспортными путями, можно ли говорить о начале успешного контрнаступление Вооруженных Сил Украины на южном направлении?

– В современной войне контрнаступление – понятие довольно абстрактное. Если мы обескровливаем группировку, лишаем ее возможности снабжаться боеприпасами, топливом, продовольствием, личным составом, техникой, то это сравнимо с таким, я бы сказал, комбинированным контрнаступлением. Войска не могут обороняться, поэтому будут вынуждены отступать или сдаваться в плане. Вот это и можно назвать современным контрнаступлением. Не обязательно это должна быть атака в лоб, как это делает Российская Федерация в шаблонах Второй мировой войны.

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Более 100 семей российских военнослужащих обратились к Владимиру Путину с требованием найти их родственников, отправленных вовевать в Украину. От ведомств люди получают отписки: одни говорят, что родные живы, другие – что пропали без вести или погибли. Под обращением подписались 106 человек. Корреспонденты Север.Реалии поговорили с матерями и женами, которые месяцами пытаются найти и вернуть домой своих родных из Украины.

Поставки российского газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" с утра 27 июля сократились до 20% от его пропускной способности, сообщил немецкий оператор Gascade. Это примерно 30 млн кубометров в сутки. "Газпром" несколько дней назад предупреждал о новом сокращении поставок, объясняя это необходимостью ремонта турбин. Кремль будет сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне, пока продолжается противостояние вокруг Украины, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с позицией российского руководства". По словам собеседников агентства, технические проблемы, которыми Россия объясняет снижение поставок, являются лишь предлогом. В действительности Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров европейских стран и заставить их пересмотреть санкции, а также подход к поддержке Киева. Если поставки не вернутся к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофическая нехватка топлива, пишет Bloomberg. По словам одного из источников, "Газпром" уже проанализировал финансовые последствия сокращения поставок для будущего года и решил сократить ущерб за счет растущих цен. Россия ради достижения своих геополитических целей готова держать поставки на низком уровне и дальше, несмотря на потерю дохода, подчёркивает Bloomberg. О российской энергетической политике автор программы Грани времени Мумин Шакиров беседовл несколько дней назад с специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным.

Может ли Россия компенсировать потери от энергетической войны и западных санкций, переориентировавшись на азиатские ранки? Этот вопрос, среди прочих обсуждал автор программы "Археология" Сергей Медведев в сегодняшнем выпуске с экономистом Борисом Грозовским.

Поговорим о перспективах российской космической программы без сотрудничества с Западом - после того как новый глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Россия выйдет из проекта МКС "после 2024 года". Борисов пообщеал, что к этому моменту должно начаться формирование новой российской орбитальной станции. Если Россия полностью откажется от работы на МКС уже в 2024 году, российские космонавты рискуют на какое-то время остаться вообще без полетов. РОСС (Российская орбитальная служебная станция) пока не существует даже на бумаге: Роскосмос заключил с РКК "Энергия" госконтракт на создание эскизного проекта новой станции только в мае этого года. По самым оптимистичным оценкам первый модуль РОСС отправится на орбиту не ранее 2025 года – им должен стать "Научно-энергетический модуль" (НЭМ), который ранее предполагалось пристыковать к МКС. Какой будет станция РОСС пока точно не известно. Судя по заявлениям Роскосмоса, скорее всего станция будет не обитаемой, как МКС, а посещемой, то есть постоянного экипажа на ней не будет. Об этом Марк Крутов побеседовал с членом Северо-западной организации Федерации космонавтики России Александром Хохловым.