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Удар по Севастополю. Карабах сдает оружие. «Барби» рвет кассу в России | Грани времени с Мумином Шакировым

Удар по Севастополю. Карабах сдает оружие. «Барби» рвет кассу в России | Грани времени с Мумином Шакировым
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Удар по Севастополю. Карабах сдает оружие. «Барби» рвет кассу в России | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

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Итоги 38-й недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с дипломатом Борисом Бондаревым, политологом Рубеном Меграбяном, редактором информационного агентства «Туран» Шахином Хаджиевым, кинопродюсером и автором телеграм-канала «Запасаемся попкорном» Иваном Филипповым.

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