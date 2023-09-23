Удар по Севастополю. Карабах сдает оружие. «Барби» рвет кассу в России | Грани времени с Мумином Шакировым

Показать больше Свернуть

• Война и мир в Карабахе. Баку возвращает территорию: интеграция или этническая чистка? Почему Путин сдал Армению и перестал быть миротворцем?

• Зеленский в США и Канаде. Перепалка в ООН: как президент Украины получил трибуну в Совете Безопасности объединенных наций? Что пообещал Байден Киеву?

• Россия с краденной «Барби», но без Оскара. Пиратская копия фильма Греты Гервиг стала лидером кинопроката в РФ. Роскомнадзор против якутского фильма "Айта". Что выберет кинозритель: войну или развлечение?

Итоги 38-й недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с дипломатом Борисом Бондаревым, политологом Рубеном Меграбяном, редактором информационного агентства «Туран» Шахином Хаджиевым, кинопродюсером и автором телеграм-канала «Запасаемся попкорном» Иваном Филипповым.