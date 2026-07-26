Удар по супермаркету в Чернигове: среди погибших - ребёнок

В Чернигове днём 26 июля российский беспилотник нанёс удар по супермаркету АТБ. Власти сообщили о гибели двух человек, среди погибших есть ребёнок. Сообщается о 13 пострадавших.

Первоначально сообщалось о гибели мальчика. Позднее власти уточнили, что погибла 9-летняя девочка, такие же данные приводит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Среди раненых - 10-летний мальчик. Три человека пострадали тяжело и находятся в реанимации.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по гражданскому объекту. "Просто ударили по людям без какого-либо военного смысла", написал он.

Ранее в воскресенье российская армия сбросила четыре авиабомбы на Запорожье. По сообщению полиции, погиб человек, находившийся в машине рядом с эпицентром одного из попаданий. Еще шесть человек получили ранения.