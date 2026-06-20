Удар по Запорожью: 5 погибших, 10 раненых

В городе Запорожье днём в субботу в результате российского обстрела погибли, по последним данным местных властей, 5 человек, ещё 10 пострадали. Ранее глава областной военной администрации Иван Фёдоров сообщил о четырёх погибших, впоследствии из-под завалов спасатели извлекли тело женщины.

Сообщается, что российские военные сбросили на город 9 управляемых авиабомб.

О российских ударах сообщили также власти Сумской и Днепропетровской областей. В результате ударов управляемыми авиабомбами по окрестностям Сум в субботу погиб один человек, по предварительным данным, 3 человека получили ранения, сообщил глава Сумской областной администрации Олег Григоров. В результате ударов повреждены как минимум 20 частных домов.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу предупредил об угрозе массированного российского удара в ближайшее время. "Россияне подготовились к новому массированному удару. Пожалуйста, берегите себя", - сказал он в вечернем видеообращении.