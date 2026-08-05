Удар России по Киеву и области: атакованы склады, 17 погибших

Российские военные в ночь на 5 августа выпустили десятки баллистических ракет по Киеву и Киевской области. Ударам подверглась, по сообщениям украинских властей и СМИ, как и Минобороны России, прежде всего логистическая инфраструктура - атакованы сразу несколько крупных складов. Возникли масштабные пожары.

В Киеве, по последним данным, погиб один человек, пострадали 26, сообщил мэр Виталий Кличко. В Киевской области погибли 14, более 20 ранены. 9 человек погибли в Броварах, ещё 4 в Бучанском районе и один - в Фастовском.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что число погибших в результате ударов достигло 17.

По словам Кличко, в Оболонском и Деснянском районах горели склады, в пригороде Киева – нежилые помещения. В Голосеевском районе из-за удара по нежилой застройке произошла утечка аммиака, в одном из районов повреждена машина скорой помощи.

По данным Киевской городской военной администрации, в системе, которую атаковали российские военные в Голосеевском районе, было около 300 литров аммиака. "Утечка локализована силами спасателей. Угрозы населению нет", – говорится в сообщении.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Броварском и Бучанском районах пожары произошли на территории складских помещений, в Фастовском районе горели автомобили.

Минобороны России подробно перечислило объекты, по которым, как утверждает российское военное ведомство, наносились удары. Среди них складские помещения и логистические центры, включая два терминала "Новой почты" в Киеве, логистический центр "Эпицентр", три логистический центра в Броварах. Независимых подтверждений всех этих утверждений нет. Украинские СМИ, однако, подтверждают часть из них - в частности удар по складу компании Rozetka и двум комплексам ТЦ "Эпицентр" - складу и заводу по производству керамики.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на 5 августа запустила по Украине четыре противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс", 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 115 беспилотников. Украинские военные, как сообщается, сбили 98 дронов и ни одной из 28 ракет. Независимой информации нет.