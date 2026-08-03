Удары по Крыму: пожар в Керчи, трое погибших

В ночь на 3 августа в различных районах аннексированного Крыма раздавались взрывы, наблюдался пролёт дронов, работали российские мобильные огневые группы (МОГ), в Керчи возникли пожары, перекрывалось движение на Керченском (Крымском) мосту, пишут Крым.Реалии со ссылкой на местные мониторинговые каналы.



Российские власти Крыма утром 3 августа сообщают о трёх погибших и двух раненых в результате ночных ударов ВСУ, не уточняя места гибели.



Взрывы были слышны в поселке Черноморское, Евпатории, Сакском районе, Феодосии, Симферополе, Керчи (в районе горы Митридат).

Проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает о пожаре на Центральном рынке Керчи после падения обломков сбитого дрона.



"Крымский ветер" также пишет, что "ещё один пожар в Керчи отмечен рядом с Керченским мостом во временном посёлке его строителей". Впоследствии "Крымский ветер" написал, что пожар стал следствием работы МОГ, которые пытались сбить беспилотники.

Телеграм-канал Astra пишет, что в Керчи ночью горел жилой дом на улице Карла Маркса.

Из-за пожара часть домов в центре Керчи временно отключены от энергоснабжения, сообщает местный телеграм-канал.



Движение транспорта на Керченском мосту ночью перекрывали на два часа.



Украинские военные удары пока не комментировали.

В июне и июле военные и энергетические объекты, а также российские логистические пути в Крыму подвергались наиболее массовым атакам ВСУ за всё время войны. Ежедневно появляются сообщения о новых поражённых целях.