Беспилотники вновь нанесли удары по Петербургу и области

Ряд регионов России, включая Санкт-Петербург, а также оккупированные Россией территории Украины подверглись в ночь на 6 июня массированной атаке беспилотников.

В Ленинградской области, как сообщают украинские мониторинговые каналы, телеграм-канал ASTRA и местные паблики, возник пожар в районе Большой Ижоры. Там расположен 15-й арсенал Военно-морского флота. Удары наносились также по Кронштадту. Это второй удар по Петербургу за последнюю неделю - первый был нанесён в день открытия Петербургского экономического форума, 3 июня. Сегодня последний день работы форума. Президент России Владимир Путин принимал участие в его работе накануне.

Глава города Александр Беглов сообщил об атаке БПЛА и призвал жителей не выходить на улицы из своих домов.

ASTRA пишет, что в Ломоносовском районе Петербурга был атакован НИИ Морской теплотехники ключевое предприятие по созданию подводного оружия, а в Петергофе беспилотники пытались поразить нефтебазу. В Кронштадте был атакован морской кадетский корпус.

Впоследствии власти сообщили о запрете на въезд и выезд в город Кронштадт и о "частичной эвакуации" в Ломоносовском районе из района, где возник пожар на военном объекте.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом был сбит 141 беспилотник. Сколько сбито не было - он не уточнил. Всего Минобороны России заявило о более 200 сбитых за ночь БПЛА.

Также нефтебаза горит в Усть-Лабинске Краснодарского края.

О взрывах и пожаре сообщалось также в городе Узловая Тульской области.

Сообщается и о пожаре на Антипинском НПЗ в Тюмени, пока неясно, был ли он результатом атаки беспилотников. От Украины до Тюмени более 2 тысяч километров.

В подконтрольной России Донецкой области удары были нанесены по порту Мариуполя, в городе Зугрэс загорелась нефтебаза.

О погибших или пострадавших в результате ударов не сообщалось, хотя, как пишет ASTRA, в Узловой, где пострадали в том числе жилые дома, раненые очевидно были.

Украинские военные удары пока не комментировали. Подобные дальнобойные удары по территории России Украина в последние недели наносит регулярно.