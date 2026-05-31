Удары по России: в Саратове и Ростовской области пожары на НПЗ

В Саратовской области после атаки беспилотников "есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры", заявил губернатор Роман Бусаргин. Детали он не привёл.

Украинские мониторинговые каналы и телеграм-канал ASTRA пишут о сильном возгорании на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Клубы дыма видны из разных районов города.

Саратовский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть", его проектная мощность — около семи миллионов тонн нефти в год. На 2023 год объем переработки составил 4,8 миллиона тонн, отмечали в Генштабе ВСУ.

Власти Ростовской области сообщили об атаке по топливному резервуару в Матвеево-Курганском районе. Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, написал губернатор Юрий Слюсарь. В поселке Матвеев Курган повреждены аптека, два магазина и автомобиль, сообщил он.

Губернатор Кировской области Александр Соколов доложил о возгорании на неназванном предприятии в Уржумском районе после атаки БПЛА. Украинский канал Exilenova утверждает, что речь идет о линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево".

Минобороны России сообщило, что за ночь сбиты и перехвачены 216 беспилотников.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщало, что после серии украинских атак практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство.

Телеканал "Вот Так" подсчитал, что с начала полномасштабной войны ВСУ нанесли не менее 158 ударов по российским НПЗ. Только с начала 2026 года украинские силы провели больше 30 атак – втрое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Вместе с тем, по словам опрошенных Forbes экспертов, ни один российский НПЗ за время войны не уходил в долгий простой именно из‑за ударов. Дефицит топлива на внутреннем рынке, по оценке собеседников излания, не грозит, так как часть риска якобы может быть покрыта поставками из Беларуси – до 200 тысяч тонн бензина в месяц.

После недавних ударов по Пермскому НПЗ в европейской части России фактически не осталось крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые ранее не подвергались атакам.