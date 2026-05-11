Удары по Украине продолжаются, несмотря на "перемирие Трампа"

Несмотря на трехдневное перемирие, о котором договорились Россия и Украина при посредничестве США, в минувшие сутки отмечены новые удары российских войск по украинской территории. Есть погибшие и пострадавшие.
В Херсонской области два человека погибли и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
В Харьковской области пять мирных жителей пострадали при обстрелах и налетах, сообщил руководитель областной администрации Олег Синегубов.
В ночь на понедельник атаке дронов подвергся Никопольский район Днепропетровской области. По словам главы областной администрации Александр Ганжа, загорелась летняя кухня и уничтожена хозяйственная постройка, люди не пострадали.
На фронте также продолжались бои. По информации Генштаба ВСУ на утро 11 мая, за сутки отмечено около 180 боестолкновений. Наиболее интенсивные боевые действия велись, как и в предыдущие дни, на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях.
- 10 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во второй день перемирия Россия не наносила массированных ракетных и авиационных ударов по Украине, а украинские военные уже двое суток не наносят удары вглубь территории России. При этом он отметил, что во фронтовых и прилегающих к фронту районах "спокойствия не было", и российские военные продолжили штурмовые действия на ключевых направлениях.
- 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что было достигнуто соглашение о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. В Киеве и Москве впоследствии подтвердили договоренности. По словам Трампа, перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая и будет включать в себя как остановку боевых действий, так и обмен заключенными в формате 1000 на 1000. Как написал Трамп, с просьбой о перемирии обратился именно он, и президенты России и Украины согласились.