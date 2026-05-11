Удары по Украине продолжаются, несмотря на "перемирие Трампа"

Несмотря на трехдневное перемирие, о котором договорились Россия и Украина при посредничестве США, в минувшие сутки отмечены новые удары российских войск по украинской территории. Есть погибшие и пострадавшие.

В Херсонской области два человека погибли и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

В Харьковской области пять мирных жителей пострадали при обстрелах и налетах, сообщил руководитель областной администрации Олег Синегубов.

В ночь на понедельник атаке дронов подвергся Никопольский район Днепропетровской области. По словам главы областной администрации Александр Ганжа, загорелась летняя кухня и уничтожена хозяйственная постройка, люди не пострадали.

На фронте также продолжались бои. По информации Генштаба ВСУ на утро 11 мая, за сутки отмечено около 180 боестолкновений. Наиболее интенсивные боевые действия велись, как и в предыдущие дни, на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях.