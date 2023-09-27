УЕФА допустил до международных турниров юниорские сборные России

Исполнительный комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных соревнований мужскую и женскую юниорские сборные России (игроки до 17 лет - Прим.РС) - с условием, что матчи с их участием будут проводиться не на российской территории, без использования флага страны, гимна и национальной игровой формы.

В УЕФА уточнили, что дисквалификация остальных российских футбольных команд - как сборных, так и клубных - остаётся в силе до окончания войны в Украине.

В ответ на это решение Футбольная ассоциации Англии (FA) уже заявила, что её юниорские сборные откажутся играть со сверстниками из России.

Российские спортсмены были отстранены от подавляющего большинства международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Под санкции, в частности, попали футбольная сборные и клубы.