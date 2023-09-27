УЕФА допустил до международных турниров юниорские сборные России

Исполнительный комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных соревнований мужскую и женскую юниорские сборные России (игроки до 17 лет - Прим.РС) - с условием, что матчи с их участием будут проводиться не на российской территории, без использования флага страны, гимна и национальной игровой формы.
В УЕФА уточнили, что дисквалификация остальных российских футбольных команд - как сборных, так и клубных - остаётся в силе до окончания войны в Украине.
В ответ на это решение Футбольная ассоциации Англии (FA) уже заявила, что её юниорские сборные откажутся играть со сверстниками из России.
Российские спортсмены были отстранены от подавляющего большинства международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Под санкции, в частности, попали футбольная сборные и клубы.
- В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян до своих соревнований в нейтральном статусе, при условии, что они не высказывались в поддержку войны и не связаны с армией. Это решение вызвало резкую критику в Украине и ряде других стран, осуждающих российскую военную агрессию. Больше тридцати государств выступили за то, чтобы россиян не допускали до международных соревнований ни при каких обстоятельствах.
- Из-за войны и санкций более двухсот российских спортсменов сменили или собираются сменить спортивное гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Среди них как начинающие спортсмены, так и известные во всём мире - например, победительница мирового первенства по шахматам Александра Костенюк, которая теперь выступает за Швейцарию.
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