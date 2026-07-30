УЕФА решил бойкотировать чемпионат мира из-за планов ФИФА

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) решил бойкотировать соревнования под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), если организация не откажется от своих планов продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

За такое решение проголосовали все 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА на экстренном совещании в четверг. Европейские сборные планируют бойкотировать и мужской, и женский чемпионаты мира, а также клубный чемпионат мира.

"Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. На протяжении многих поколений его создавали игроки, национальные сборные и болельщики со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается", – говорится в заявлении УЕФА.

В организации добавили, что сборные будут участвовать в турнирах только в том случае, если "предложение будет полностью отозвано", а также "будут предоставлены юридически обязывающие гарантии того, что организация больше никогда не допустит частных владельцев к управлению ФИФА или ее турнирами".

В Футбольной ассоциации Англии заявили, что организация "стоит плечом к плечу со своими европейскими коллегами". Свою поддержку также выразила Шотландская футбольная ассоциация.

28 июля президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), в которую планируется передать коммерческие и операционные функции по главным соревнованиям ФИФА. Около 20% этой структуры может быть продано частным инвесторам.

В число потенциальных инвесторов входит компания Thrive Eternal, основанная Джошуа Кушнером – это брат Джареда Кушнера, который является зятем президента США Дональда Трампа.

Как сообщил SkyNews, Инфантино послал письмо 211 ассоциациям-членам ФИФА, в котором дал им время до 19 сентября, чтобы поддержать его план. Утверждается, что он предложил в качестве стимула 40 миллионов долларов.