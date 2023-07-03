"Становитесь официантами". Как живут уехавшие от мобилизации россияне

После начала мобилизации в сентябре 2022 года многие уехавшие из России мужчины остались без работы. Далеко не у всех профессии позволяют работать удаленно или быстро найти подходящую позицию в другой стране. С тех пор прошло девять месяцев – и некоторые уехавшие успели освоить новые профессии вдали от дома. Издание Настоящее Время поговорило с бывшими инженером, сотрудником таможни и реставратором о том, кем они стали после эмиграции и как себя ощущают в новой роли. Оригинал материала на сайте Настоящего Времени. Сергей. Был реставратором – стал татуировщиком в Ереване (Имя героя изменено по его просьбе.)



Я учился на реставратора, потом 2,5 года проработал на самых разных работах. Непосредственно перед отъездом я занимался реставрацией и чисткой обуви. Но работу свою никогда не любил, это была работа, чтобы выжить.



Из России я уехал в конце октября. Родители не поддержали мое решение не идти на войну, это было одной из главных причин уехать. Я понял, что не вывожу весь этот сюр, который происходит. Я давно начал понимать, что все идет не туда в России, и, естественно, мы с родителями иногда говорили об этом. У нас фундаментальная разница во взглядах, и споры заканчивались очень жесткими скандалами. И с этими словами о войне наш разлад достиг кульминации. Я понял, что больше не хочу поддерживать связь и хочу уехать. Уже здесь, в Армении, я понял, насколько атмосфера в семье и в России на меня влияла.



У меня было две повестки, но я даже с юмором к ним отнесся, не испугался. При этом у меня по здоровью категория "В", то есть я годен только в военное время. Изначально провластные СМИ говорили, что не будут призывать с этой категорией, но тут начали приходить повестки и "вэшникам". И тут оставалось два варианта – либо просто жить на иголках, либо ехать в Сибирь в какую-то деревню прятаться. И тот и тот вариант отстойный.



Сразу после мобилизации мы вместе с друзьями анализировали, как и куда лучше выехать и что делать, если не выпустят. В итоге решили поехать в Армению. Меня легко выпустили, единственное, минут семь девушка на погранконтроле смотрела мой паспорт, но вообще ни слова не сказала. Так я уехал с 40 тысячами рублей на карте.

Сразу после того, как переехал, я был в стрессе: нет денег, нет понимания того, как их зарабатывать. И я подумал, что будет неплохо "пойти в IT", там хорошие зарплаты и можно хорошо жить. Взял кредит, купил себе курс тестировщика, отучился месяца три. Но так сложилось, что в Ереван ко мне прилетел приятель и начал меня уговаривать выучиться на тату-мастера. Несколько дней говорил мне: "Попробуй, попробуй, тебе понравится". А я уже учился на тестировщика. Думаю: ну ладно, посмотрю. Начал смотреть, что за мастера вообще в Ереване есть. Нашел одного армянского мастера, который мне понравился и который запускал курс, я съездил к нему, познакомился, и мне понравилось. И пошел учиться к нему.



Когда я начал заниматься татуировками, я сразу понял, что не смогу работать в IT. В самом начале мне менеджер курсов говорила, что я смогу в любой момент закончить курс и вернуть деньги за ту часть, что не доучился. Но ничего не вернули и несколько раз звонили, пытались уговорить остаться на платформе. У меня остался долг перед ними – 77 тысяч рублей.



Я всю жизнь был связан с художественным искусством. С детства меня закинули в художку, я ее закончил, поступил на реставратора. Но в универе было так отвратительно, что он на много лет отбил у меня желание рисовать и прикасаться к чему-то творческому. Я до сих пор отговариваю людей туда поступать. На третьем курсе меня даже отчислили, но потом я все же восстановился и его закончил. А после пять лет ничем таким не занимался.



В итоге после эмиграции я вернулся к тому, с чего начинал еще в детстве, – к искусству и рисованию. Учиться я начал в середине марта, еще месяц шло обучение. В это время я жил случайными подработками и с помощью друзей. Помимо всего прочего, я занимаюсь музыкой, иногда принимал участие в разных проектах, которые приносили немного денег. Но в основном меня поддерживали друзья, за что им огромное спасибо, они у меня великолепные.



За месяц обучения я предоставил 400 тысяч драмов, это около тысячи долларов. Учеба была почти каждый день, и я получил сертификат, с которым смогу поехать почти в любую страну мира и там показать, что я нормальный специалист. Я видел, что другие специалисты заломили цену в 500 тысяч драмов за неделю обучения по несколько часов в день. Чему ты можешь научиться за это время? Со мной же мастер работал почти каждый день весь месяц.



Пока у меня было всего несколько заказов, я еще тренируюсь. Реальность оказалась такова, что мало выучиться делать татуировки – еще надо продвигать себя, быть блогером, заниматься таргетом и рекламой. В итоге на сами татуировки ты тратишь 20-30% рабочего времени, а все остальное – на продвижение. Пока я беру не самые большие деньги за свою работу, я работаю на имя и на перспективу. Мне еще есть чему учиться, есть много разных стилей, нужно нарабатывать опыт.



Все сложилось очень хорошо. Я не жалею ни о чем. Когда сравниваешь то, что ты делал до этого, и то, что тебе не нравится, с тем, что тебе доставляет удовольствие, – это невероятная разница. Армения не идеальная страна, тут есть российские военные, которые сюда приезжают как на курорт и ведут себя очень развязно. Но в кругах, в которых я общаюсь, все разделяют мои взгляды.



Я не вернусь в Россию, пока этот режим себя не изживет. Я не только про войну говорю, я в принципе говорю про то устройство, которое в России сложилось. Война каким-то образом закончится, но все эти люди останутся сидеть на своих местах, и делать мне там в этой атмосфере нечего. Пока я ничего больше не планирую. Буду заниматься татуировками и выстраивать свою жизнь здесь. Илья, 25 лет. Был сотрудником таможни – cтал массажистом в Батуми (Имя изменено по просьбе героя.)



Я пошел в таможенную академию, потому что не хотел идти на срочную службу, а "таможка" предоставляла отсрочку, если сразу после учебы пойдешь работать по специальности. После учебы я год не работал вообще, потому что делал операцию на глаза, а через год пошел работать в таможню одного из аэропортов. Сначала искал контрабанду, потом перешел в грузовой отдел, где работал с самолетами и проверял декларации. Так я проработал больше двух лет – и каждый год должен был подтверждать в военкомате, что я все еще там работаю.



И вот еще до войны в один из таких дней, когда я принес в военкомат справку, что работаю в таможне, мне сказали: "Ой, мы вам неправильно дали отсрочку". А после начала войны по адресу прописки принесли повестку на срочную службу. Я понял, что риск возрастает, и рано или поздно придется уехать или меня призовут. Была надежда, что с работы как-то помогут избежать призыва, но когда объявили мобилизацию, риски стали еще больше. Особенно после "присоединения" "ЛНР" и "ДНР" я боялся, что введут военное положение и закроют границы. Так что я решил, что надо ехать. Единственная проблема была – работа: после начала мобилизации им запретили одним днем увольнять людей, и мне сказали, что нужно отработать две недели. Но я боялся, что пока буду отрабатывать две недели, границы закроют, и я просто уехал. Меня уволили "по статье" за прогулы, пытались дозвониться несколько дней. Но какая уж теперь разница.

Еще в Москве я купил себе старый велосипед, полетел с ним во Владикавказ, не взял никакого багажа, потому что ничего, кроме велосипеда, не влезло. И на этом велосипеде обогнул все пробки на Верхнем Ларсе. В 10 утра я был в Москве в Домодедове, а в 11 вечера уже пересек границу.



Вообще у меня со школьных лет была мечта работать массажистом. Мне нравится помогать людям. Еще в детстве мы с сестрой делали друг другу массаж, и она говорила: "Ты хорошо делаешь, у тебя сильные руки, тебе нужно быть массажистом". А я только посмеивался. В России в основном для этого нужно медицинское образование, поэтому я как-то забил на эту мечту. Но в Тбилиси познакомился с человеком, который сказал, что тут прошел курсы и начал работать без медицинского образования. Он дал мне контакт человека, который эти курсы ведет. Там как раз был новый набор – и я записался. Курсы длились две недели, очень интенсивно и со множеством практики. В группе было несколько человек, мы отрабатывали разные приемы друг на друге. Для получения базовых знаний этого достаточно. А дальше уже буду учиться другим техникам, углублять знания.



Сейчас у меня появились первые клиенты, в основном из приехавших россиян и туристов, я развиваю инстаграм и начал зарабатывать. Для грузин это все же дорого, но и они иногда приходят. Не все могут сдавать квартиры, цены здесь сейчас очень выросли из-за наплыва россиян. Все очень по-разному смотрят на наш приезд, но с грубостью я никогда не сталкивался.



До этого у меня были небольшие подработки, менеджером, мне еще предлагали вакансии вроде администратора в отеле, бармена, но я даже не стал пробовать – это все не мое. У меня были небольшие сбережения, поэтому я мог какое-то время не работать. Сейчас я уже почти все их истратил, но работа наладилась – и я получаю стабильные деньги.



Работа в таможне мне не нравилась, хотя она была довольно халявной, чего-то сложного я не делал. Но и смысла и радости в этом не было. Сейчас я живу на курорте, люди сюда приезжают отдохнуть, расслабиться, и я им помогаю. У меня удобный график, и я работаю на себя. Конечно, я скучаю по родным и друзьям, которые остались в России, но абсолютно не жалею, что уехал. В России мне всегда было некомфортно после начала войны, я был уверен, что будет жестче. А здесь я могу спокойно жить. Марк, 26 лет. Был инженером – стал официантом в Ереване До переезда из России я строил свою карьеру: был старшим инженером пожарных и охранных систем. Такой человек нужен везде, это довольно хорошая должность. Я работал в государственных структурах, поэтому повестку мне принесли прямо на работу. При этом я никогда не служил, у меня военный билет с отсрочкой по здоровью.



Это было 7 октября, я обычно плохо запоминаю даты, а эта как в кино – разделила всю жизнь на до и после. Ночью я собрал все вещи и уехал на другую квартиру, потом улетел в Турцию, а оттуда – в Армению.



Вообще удивительно: у меня дедушка армянин, а я до этого момента никогда в Армении не был. Мне уже даже подтвердили, что я могу получить гражданство. Но если его получить во время призывного возраста, то мне придется служить в армии Армении два года. А за уклонение – запрет на выезд из страны или в тюрьму. Я пошел в военкомат местный, и мне на голубом глазу сказали: приходите через год получать гражданство. Так я и сделаю.



Мне незадолго до мобилизации предложили снять квартиру у метро "Рыбацкое" в Петербурге за 15 тысяч рублей. Я сидел на даче, думал, как сниму эту квартиру, как позову друзей, все было хорошо. А на следующий день – мобилизация, и родители мне говорят: "Может, уедешь?" Я долго думал, несколько дней ни с кем не разговаривал. Потом принесли повестку. Почти все мои друзья меня поддержали [в моем решении уезжать]. Был один разговор в курилке с коллегой, он мне сказал: "Я никуда не поеду, буду судиться – если что, буду бороться внутри системы". В итоге его мобилизовали. У меня были накопления, поэтому я полгода не работал. Пробовал устроиться по своему направлению техником или инженером, но в Армении очень сильно влияние связей, маловероятно, что возьмут человека с улицы, да еще и не армянина. И для любой серьезной работы нужен армянский. На какое-то время я впал в депрессию, что не могу найти работу, что у меня было все устроено, а тут я никто. Был высококвалифицированным специалистом – а теперь безработный. Это большой удар по гордости. На прежней работе еще полгода ждали, что я вернусь.



Сначала я пошел работать курьером в "Яндекс.Доставку". Может быть, на самокатах и велосипедах еще возможно работать, но так – абсолютно невозможно. Пешком нужно было проходить 40-50 километров в день. Я на третий день пришел домой, замочил ноги в тазу и так сидел несколько часов. Там неадекватная система штрафов и импотентная поддержка, которая ничего не знает. Все курьеры хотят протестовать – что в Ереване, что в Москве.



В доставке мне было так плохо, что я даже хотел вернуться домой. Я был в таком депрессивном состоянии, что у меня часть мозга, которая отвечает за зону комфорта, активизировалась: "Да все нормально, да уже все улеглось, там дом". Знаю несколько человек, которые после такой работы вернулись. Я даже позвонил своему начальнику в Питере и спросил, взяли ли кого-то на мое место, но уже взяли.



И вот я как-то захожу в чат "Русские в Армении", и там ищут официанта в ресторан-пиццерию. Я подумал: "А почему бы не попробовать?" Я никогда этим не занимался, но я люблю общаться с людьми. Знаю русский и английский, учу армянский, в туристическом месте этого хватает. И забавно, что у меня с владельцем ресторана одинаковая фамилия.



На первое время в любой стране советую всем идти работать официантами. Нужно уметь носить тарелки и общаться с людьми – мы все это умеем. Да, нужно выучить меню. С иностранными туристами разговариваю на английском или на русском, армянам говорю, что учу язык, и они всегда с пониманием относятся. Я им говорю: "Приходите через полгода, поболтаем", – а они счастливы, что я учу их язык. Иногда даже приходят армяне, которые сами не знают армянского, и просят русское меню. Я даже спросил как-то, как так вышло.