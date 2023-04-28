Уехавший депутат из Перми: "все кто поддерживает диктатора"- ответственны

Бывший депутат Пермской городской думы от фракции "Единая Россия" Сергей Захаров, уехавший в Германию из-за антивоенных взглядов, объясняет поддержку войны своими коллегами-депутатами страхом и агрессивной пропагандой российского телевидения.

Ранее в одном из своих антивоенных постов Захаров написал: "Диктаторы не убивают лично. Руки по локоть в крови у исполнителей. Поэтому, все кто поддерживает диктаторский режим, ответственны не меньше, чем сам диктатор".

По словам 55-летнего бывшего депутата, антивоенная позиция для него - "не сиюминутное решение". "Мы выросли на лозунге: "Миру — мир, война — войне!", каждый год ходили на демонстрации с плакатами "Мир, труд, май!", и менять свои убеждения по чьей-то прихоти я не собираюсь. Поэтому мне не стыдно смотреть по утрам в зеркало. Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен", — написал он в заявлении о добровольном сложении депутатских полномочий 10 апреля.

25 апреля Пермская городская дума единогласно утвердила отставку депутата, а также исключила его из городского координационного совета по делам инвалидов и комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

Сергей Захаров - профессиональный пилот. Он был командиром авиалайнера Ту-134А. В политику он пришел в 2005 году: сначала в рядах партии Союз правых сил. В городскую думу Перми Захаров впервые попал в 2013 году. Получив депутатский мандат, он присоединился к фракции "Единой России", сохранив, однако, беспартийность.

После начала российского вторжения в Украину Захаров выложил в Инстаграме собственный рисунок: голубь с оливковой ветвью в клюве. После этого, по его словам, он попал в "чёрные списки".

Однако Захаров продолжал публиковать посты с критикой боевых действий, убийств и репрессий. В частности, в одном из них пермский депутат написал: "Он мог бы стать великим президентом великого государства, а останется в истории мелким диктатором нищей страны".

В мае прошлого года депутат Захаров уехал в Германию. С отказом от депутатского мандата, по словам Захарова, он медлил потому, что, во-первых, еще надеялся вернуться в Россию, а во-вторых, - хотел завершить в срок проекты по благоустройству микрорайонов города, которыми он занимался. После отъезда он курировал проекты дистанционно.