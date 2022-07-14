"Уезжайте или садитесь". Рунет о преследовании и аресте Ильи Яшина

Ещё один громкий арест в Москве: суд до сентября оставил под стражей политика Илью Яшина, ему грозит до 10 лет тюрьмы за "фейки" о российской армии.

Сам Илья оставил у себя в ФБ такой пост:

Итак, суд отправил меня в тюрьму за антивоенные выступления.

Давайте начистоту: с 24 февраля я прекрасно понимал, что меня арестуют. Все это понимали. Оперативники вчера в "доверительном разговоре" несколько раз спросили: "Ну объясни, чего ты не уехал-то? Тебе же четыре месяца дали на свободе. Всем было бы проще, если бы ты свалил..."

Хорошо, объясню.

Я не хочу чтобы ИМ было проще. Не хочу бегать и прятаться от тех, кого презираю. Не хочу унижаться перед военными преступниками и опускать перед ними глаза.

В ходатайстве о заключении меня под стражу сказано: "Яшин своими выступлениями нанёс ущерб интересам России..."

Чушь.

Своими выступлениями я защищал Россию. А интересам её вредит Путин, который втянул мою Родину в войну, создал здесь воровскую диктатуру и запугивает всех, кто не согласен.

Чтобы вырваться из этого мрака, нам придётся заплатить свою цену. Немцов заплатил жизнью, сотни людей прямо сейчас платят личной свободой.

Когда началась война, я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют - приму этот удар достойно. Я держу своё слово.

Не переживайте за меня, друзья. И умоляю: не позволяйте себя запугать.

Я не боюсь - и вы не бойтесь.

Нет войне.

При желании можно найти комментарии вроде такого.

Но в целом в Рунете много сочувственных и восхищённых комментариев.

Михаил Фишман:

Сегодня – так совпало – пересматривали наш с Верой фильм про Немцова. И Яшин в финале говорит: "Уехать из России после убийства Немцова для меня невозможно, потому что это будет предательство его памяти. Что бы ни случилось, какая бы ни возникла опасность, очень тяжело уехать. Потому что Немцов остался и жизнью заплатил за свои убеждения". Это было почти семь лет назад. И не уехал. Яшин – герой.

Михаил Шевелёв:

В 2010-м впервые увидел Яшина. Немцов его привел на презентацию не вспомнить чего. Представлял как будущую звезду отечественной политики. Подумал, что будущая звезда смотрится так себе, совсем легковесный парень. Никогда не поздно признать, что был дурак. Увесистый оказался человек Илья Яшин.

Екатерина Винокурова:

Очень плохо отношусь к Яшину-политику и человеку, но не вижу ни единой причины для ареста.

Очень нужна будущая амнистия по всем этим адским статьям.

Ксения Собчак:

С Ильей Яшиным мы не сходились во многом. Спорили о методах, целях, пути. Он всегда был таким радикалом в моем понимании, а я с горящими глазами говорила, что систему надо менять изнутри, что все можно изменить к лучшему постепенно. Такое политическое искусство маленьких шагов: не революция, а эволюция.

Прошло время и это время нас рассудило. России оказалось не нужно ни то, ни другое. Только русский мир. Только хардкор.

"И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей, и оба пошли своею дорогой, а поезд пошел своей".

Макаревич в эмиграции, я - под расследованием по иноагентству, а Яшин - как последовательный революционер, - на грани тюрьмы по уголовному делу за "фейки про российскую армию". Понятно, что пока только арест, впереди расследование, суд. Но кого это обманет?

И как бы мы ни спорили и ни не соглашались друг с другом, как бы он ни оценивал мои попытки что-то изменить (надо признать, неудавшиеся попытки, но, как говорится "я хотя бы попробовал"), мне он сильно ближе тех, кто его сажает. Потому что он честен. Потому что не вор. Потому что не боится. И не сделал ничего противозаконного. Потому что правоохранительные органы давно стали правохоронительными. А он просто был жестким и последовательным критиком власти.

Повторю, может я и не разделяла многое о том, что он говорил, но он точно имел право критиковать власть. К сожалению, это уже состав преступления в сегодняшней России.

Роман Баданин:

Он делает то, что и должен сейчас делать честный российский политик, а именно садиться в тюрьму за свои взгляды.

Елена Рыковцева:

Яшин конечно не человек в общепринятом понимании слова. Он строго и исключительно политик. Все эти базовые человеческие эмоции типа страха или там инстинкта самосохранения, этого он лишен. Или запретил себе руководствоваться ими. А там же выбора никакого. Если Навальный, когда возвращался, еще мог рассчитывать, что его не посадят, то Яшин уже никак не мог. Уже сидели его товарищи, Кара-Мурза и Горинов. Яшин в своей политико-публицистической деятельности ничем от них не отличался. То есть он точно знал, что пойдет вслед за ними по той же статье. И он не уехал. Потому что считает, что уехавший российский политик - это уже не политик. И политик, который молчит о войне с Украиной - это уже не политик. А раз он не уезжает и не молчит, значит это гарантированная тюрьма. И вот да, пусть тюрьма, но я останусь политиком.

Гвозди бы делать из этого человека. Точнее, политика.

Константин Сонин:

Конечно, это совершенно очевидно, но надо повторить. Илья Яшин, один из лидеров российской оппозиции - человек беззаветной храбрости и настоящий патриот России. Его держат в тюрьме за то, что против преступной войны, которую Путин и его окружение развязали против Украины - развязали вопреки интересам России и российских граждан и развязали, не спрашивая нашего согласия.

Илью собираются упрятать в тюрьму по ложному обвинению. В его словах о том, что произошло в Буче, не было никакой неправды. Он рассказал о преступлениях, совершенных российскими военными - потому что эти преступления были совершены. Они были совершены в том числе потому, что русских солдат отправили оккупировать чужую территорию. Преступления в Буче - бессудные убийства пленных и убийства мирных жителей - подтверждены множеством независимых свидетельств. Например, среди множества приведенных доказательств - видеозапись, как безоружных пленных ведут на расстрел, полученная NYT и фотографии расстрелянных.

Илью будут держать в тюрьме, потому что его отношение к войне разделяют десятки миллионов россиян. Своей работой на посту председателя муниципалитета - самой высокой позиции, на которую ему дали избраться - он доказал, что может быть эффективным и честным управленцем. Именно потому, что москвичи в этом убедились, его не допускали до выборов в Думу.

Благодаря таким людям, как Илья, наша страна жива и имеет шанс на то, чтобы стать счастливой и свободной.

Станислав Кучер:

После 24-го февраля только ленивый не советовал ему уехать из страны, но он продолжал делать то, во что верил и так, как считал нужным. До своего ареста Яшин оставался по сути единственным российским медиа, которое, вещая из Москвы, называло войну войной, преступников - преступниками и давало слово "врагам народа" - публицистам, политикам, экономистам, социологам, лучшим в своих областях профессионалам, уехавшим из России.

Именно за это его сейчас "закрывают". Больше всего на свете, как известно, Кремль боится правды, и сильнее всего его бесят те, кто не боится правду говорить, кого слышат и уважают миллионы в России. Хорошая новость в том, что таких, как Яшин или Навальный, заставить замолчать невозможно, плохая - в том, что в Кремле это тоже понимают.

Дмитрий Гудков:

Уезжайте или садитесь. Третий вариант – будете убиты.

Безвыигрышная путинская лотерея для всех противников режима.

Илье Яшину сегодня достался арест.

Что будет дальше – уже понятно.

Дальше будет крах режима и выход всех политзаключенных.

А вот когда он будет – зависит и от украинцев, которые ведут борьбу с путинским режимом на поле боя, и от нас – тех, кто остался на свободе и в живых.

Сталингулаг:

В ситуации с заключением в СИЗО Ильи Яшина и судьбами других политзаключённых, которых сажают только за то, что они чёрное называют чёрным, не понятно, что более чудовищно: факт, что базовые человеческие потребности в мирном небе и неприятии убийств считаются тяжкими преступлениями, или то, насколько буднично подобные судилища стали восприниматься. Ведь ни у кого нет даже малейшего сомнения, что Яшин получит реальный срок. А действительность, при которой человек будет сидеть лишь потому, что требовал остановить кровопролитие, никого больше не просто не ужасает, а даже не удивляет. Нас накрыла самая чёрная тьма, абсолютный беспросветный мрак

Аркадий Янковский:

Яшина вероятно хотят закрыть надолго. Стандарт для наиболее заметных фигур сопротивления.

Для менее заметных людей с гражданской позицией, впрочем, этот стандарт тоже применим. Мы просто не всех преследуемых знаем или вспомним сразу…

Но ощущение наката диктатуры возрастает. Это предсказывалось и это идёт неотвратимо.

Печальные новости стали приходить каждодневно и порой ближе к ночи…

Ночные воронки сталинских времён вот-вот заурчат у вас во дворе…

Идёте домой изменяя маршрут? Опасно и это, как мы знаем…

И чтобы «домом» не стало СИЗО, а затем зона, многие покидают эту территорию сверепствования спецслужб.

Это уже и не страна вовсе, это лагерь с установленным режимом переменной строгости. В условиях спецоперации уселение режима проводится обязательно и форсированно. Правила могут объявляться и задним числом…

Сколько остаётся готовых к открытому неповиновению неизвестно. Но стандарт их наказания определённо установлен и будет ужесточаться.

Семь лет Горинову за слова ещё не предел…

Юрий Маловерьян:

По поводу новостей о Яшине остаётся только устало повторить: бегите. Бегите же!

Те, кто осознанно решил «делать что должно», как Навальный, Кара-Мурза или Яшин - это их выбор. Правильный или нет, сейчас не знает никто (ну и от целеполагания зависит, конечно).

Но вот вы, те, кто рассчитывает пересидеть, даже совсем замолчав - не рассчитывайте. Придут, и не только за вами - даже и за патриотами-путинистами придут со временем. За слишком думающими по новым меркам.

Так что - бегите. И сами спасётесь, и заодно режим лишите хоть капельки трудовых, интеллектуальных и демографических ресурсов.

Андрей Мальгин:

Находясь в тюрьме, ни Навальный, ни Яшин пользы ни обществу в целом, ни своим сторонникам, ни самим себе не принесут. Я этого не понимаю. При всем уважении.

Остап Кармоди:

То, что я сейчас напишу по поводу Яшина, пойдёт в разрез с тем, что пишет про него сейчас большинство.

Потому что я испытываю к Яшину очень большое сочувствие, но не испытываю ни восхищения, ни даже, увы, уважения к его поступку. Мне этот поступок кажется глупым и вредным.

Иисус, который сознательно принёс себя в жертву, в каждом массовом движении может быть только один. Если бы ученики Иисуса бросились сдаваться римским стражникам, чтобы их прибили на кресте, это не послужило бы укреплению христианства, а превратило бы его в цирк. Христианству не был нужен второй, третий и пятый Иисус, ему были нужны люди, которые разойдутся по миру и расскажут всем о его жертве.

Да, в христианстве было много мучеников. Но никто из них, в отличие от Христа, не принял эти мучения по собственной инициативе.

Так и сознательные попытки стать вторым Навальным выглядят либо гордыней, либо пародией.

Поступок Навального, вернувшегося к своим палачам, и превратившегося в символ отваги и самопожертвования с одной стороны и тупой жестокости с другой, в долгосрочной перспективе может помочь делу свободы в России. У свободы во время несвободы должен быть символ, и этот символ у неё уже есть. Но второй, третий и пятый символы делу свободы не нужны, они только размывают значимость первого. То, что Яшин сознательно подставил себя под тюрьму абсолютно никому не поможет. Ни делу свободы, ни самому Яшину, который мог бы принести гораздо больше пользы тем, кто сейчас остаётся в стране, будучи не в тюрьме, а в Европе или Америке. Ему эта тюрьма пользы тоже не принесёт — если режим внезапно падёт и нужно будет подхватить власть, то, как показывает пример Ленина, добраться до России из Цюриха будет намного быстрее, чем из-под Читы.

Роман Попков:

Вчерашним арестом Яшина система окончательно, официально поставила точку в истории старой российской антипутинской оппозиции.

Эта история началась где-то в середине нулевых (первые совместные акции НБП и молодежного "Яблока", мы с Яшиным выступали вдвоем на каких-то совместных митингах в 2004-м). Потом антипутинская оппозиция достигла пика истерического самолюбования на Болотной. Разгром оппозиции пришелся на начало 20-х, а 24 февраля 2022-го стало очевидным полное моральное банкротство ее остатков. Стала видна полная цена всех этих белых шариков, ненасилия, гандизма, криков "мы придем еще", роликов Каца, Шмаца. Стала видна полная цена просранных исторических шансов.

Единственным возможным для антипутинского оппозиционера старого формата проявлением героизма является отказ от эмиграции. Охренеть, блин.

Так вот, арестом Яшина поставлена формальна точка в истории длиною примерно в 17-18 лет. Старой антипутинской оппозиции больше нет.

Павел Шехтман:

Яшин объяснил, почему он не уехал, а остался, зная что ему грозит: я на своем примере показываю что не надо бояться.

Проблема в том, что ОНИ на его примере показывают что НАДО БОЯТЬСЯ.

Но Яшин действует в вечной виктимной парадигме российской либеральной оппозиции, которая базируется на понимании победы исключительно как "моральной". Стоически получить [по башке] и сесть в тюрьму, не сходя с почвы строжайшей законности. Это еще Щедриным изображено.

Публика же рассматривает моральных победителей, как странную секту мазохистов. Никто не спешит, задрав штаны, бежать за терпилами.

В этом отличие россиян от украинцев. Украинцы понимают борьбу как борьбу, а победу как победу. В самом простом, грубом и вульгарном смысле. [Шарахнуть] беркутовца коктейлем Молотова и отнять у него щит - это победа. Получить, в процессе, дубинкой по голове - это поражение, неудача

Человек легко забывает о себе в борьбе, когда играет адреналин. Тут самый случайный человек способен, на короткое время, стать героем и берсерком.

И именно тогда даже самый сильный противник пугается. Потому что он чувствует, что ситуация выходит из-под его контроля.

А у российской либеральной оппозиции всегда на знамени было написано: не делать ничего неконвеционального, ничего, выходящего за правила, ничего, что бы заставило власть почувствовать, что она не контролирует ситуацию и более не диктует правила игры.

Выходит пресловутая "война цветов", в которой у одной стороны настоящее оружие, у другой игрушечное - а пленники и жертвоприношения настоящие, при том приносимые в жертву считают, что одержали "моральную победу" над палачами.

Михаил Пожарский:

В связи с этим возникает вопрос. Зачем было оставаться в России, если было понятно, что дело идет именно к этому? Зачем политику вообще оставаться в РФ, где его с высоким шансом посадят?

Начнем с другого вопроса. Какой ресурс в политике является наиболее ценным и дефицитным? Этот ресурс называется "доверие". Самое сложное для публики - это определить можно ли доверять тому или иному политику, является ли тот беспринципным оппортунистом или хоть сколько-то честным человеком. Дело осложняется тем, что политика привлекает огромное количество оппортунистов, ибо в случае успеха там можно хорошо развернуться. Поэтому имидж, институт репутации и все прочее - все это построено вокруг простой задачи выявления жулика. Даже, казалось бы, весьма далекие от профессиональной политической деятельности вещи. Поймали политика с любовницей? Разве это не частное дело? Нет, соврал жене - соврет и стране. Это публичный скандал.

В сытых западных странах политики из кожи вон лезут, чтобы доказать публике свою искренность. Некоторые даже намеренно изображают эксцентричных дуралеев, чтобы выглядеть проще и, следовательно, честнее (как Джонсон или Трамп, а до них Буш). Но в спокойной и сытой стране нет того способа, который есть у нас и который позволяет доказывать честность с особой эффективностью - возможности всерьез пострадать за свою политическую позицию. Отправившись в тюрьму за убеждения, можно, конечно, повторить судьбу Манделы и выйти победителем. Но это не точно. Есть также вероятность сдохнуть от туберкулеза на лесоповале. Такая вероятность делает этот поступок нерациональным для чистого оппортуниста, который скорее предпочтет переждать кризис в безопасности. Разумеется, готовность идти на жертвы не делает хорошими чьи-то убеждения - на жертвы могут идти и коммунисты с нацистами. Но она формирует "дорогостоящий сигнал", при помощи которого можно продемонстрировать, что ценишь свои убеждения дороже собственной выгоды.

Поэтому вполне нормально уезжать для журналистов, публицистов и блогеров. Для некоторых нахождение за рубежом - это вообще единственная возможность сохранить голос (если они специализируется на обсуждении актуальной повестки). Но с политиками другая история. У политиков сегодня есть уникальный шанс заполучить в биографию ультимативное свидетельство своей честности и искренности. На их фоне те политики, кто предпочел уехать, в любом случае будут восприниматься как второй эшелон и "язык прикусят лишь заговорит, соратник наш в бою в Криспинов день".

P.S. Уточню, что под политиками я в данном случае подразумеваю тех, кто стремится быть лидером, символом и самостоятельной фигурой в будущей российской политике. Если вы просто политический активист, который не планирует посвящать этому всю жизнь, то и в мученики вам не надо.

Вадим Востров:

Поступок Яшина ( как и Навального ) вызывает противоречивые эмоции. От вопросов - зачем? и какой в этом смысл? До констатации: я бы так не смог.

Но это сейчас, когда не видно света в конце тоннеля. Может такие поступки и нужны, чтоб не терять надежду.