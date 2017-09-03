Пять тысяч Навальному

Преподаватель из Стерлитамака Дара Гольдберг проводит интересный эксперимент: можно ли прожить на официально установленный прожиточный минимум, который в начале нынешнего года в Башкортостане составил 9142 рубля для трудоспособного населения. Эксперимент, как сообщает проект Idel.Реалии, начался в марте нынешнего года и закончится в сентябре – за это время величина минимума в республике незначительно подросла. В случае провала полугодового эксперимента Гольдберг обещает жертвовать тысячу рублей за каждый месяц премьер-министру России Дмитрию Медведеву, а в случае, если эксперимент удастся – на президентскую кампанию Алексея Навального.

Согласно законодательству, в прожиточный минимум в России входят "необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания", "непродовольственные товары и услуги", а также "обязательные платежи и сборы".

В соответствии с федеральным законом "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации", в годовую потребительскую корзину трудоспособного россиянина должны входить 100 килограммов картофеля, 126,5 килограмма хлеба, макарон и крупы, 60 килограммов фруктов, 58 килограммов мяса, 210 яиц и так далее. Кроме еды, в корзину входят и непродовольственные товары, которые оцениваются в половину суммы, потраченной на продукты.

Коммунальные платежи и прочие услуги также берутся как 50 процентов стоимости продуктовой корзины. При этом прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону для трех групп населения – детей, пенсионеров и трудоспособных граждан. Многие независимые эксперты-экономисты полагают, что официально установленный прожиточный минимум в России занижен в два-два с половиной раза по сравнению с реальным. По их мнению, власти занижают его искусственно, экономя при этом на социальных выплатах.

Ход эксперимента Дара Гольдберг подробно описывает на своем канале в YouTube. В интервью корреспонденту "Idel.Реалии" Гольдберг рассказала о том, с какими материальными и психологическими трудностями она столкнулась и к каким выводам привел ее этот опыт.

– Расскажите, в чем смысл и цель вашего эксперимента?

– Когда пару лет назад я проводила этот эксперимент впервые, мне было просто любопытно – реально ли выжить на этот минимум или нет. Тогда мой эксперимент длился всего месяц. Я рассказала о нем своим друзьям – они на меня так посмотрели – мол, в чем подвиг-то твой состоит? Многие из них мне тогда сказали: "А мы так и живем на такие деньги". Одна подруга заявила, что живет на шесть тысяч рублей в месяц, другая – на восемь тысяч. Я задумалась о том, что в этом есть серьезная социально-политическая подоплека, и решила провести эксперимент во второй раз.

Эта сумма очень плохо соотносится с реальным уровнем цен на продукты, услуги

На этот раз смысл был уже в том, чтобы люди всерьез задумались над этой проблемой – когда есть сумма, на которую, по мнению государства, человеку надлежит прожить целый месяц. По факту эта сумма очень плохо соотносится с реальным уровнем цен на продукты, услуги. Снизить цены? Нереально. Значит, нужно увеличивать сумму. Надо говорить об этом на каждом шагу, чтобы Левиафан нас услышал.

– Как вы спланировали эксперимент? Какие условия для себя поставили?

– Я решила, что в этот раз буду проводить его в течение полугода. Начала в середине марта, а закончу в сентябре – к своему дню рождения. Условия такие: я старалась жить по раскладке, представленной нашим правительством в прожиточном минимуме, действовавшем в то время в нашем регионе. Это 4400 рублей – на еду, 3000 – на ЖКХ и прочие услуги. За эти рамки выходить нельзя.

В раскладке прожиточного минимума вообще нет такой графы, как досуг

Сразу скажу – не очень-то получалось это делать, поскольку на еду уходит гораздо больше. Еще одно условие, которое я себе поставила – если бывают какие-то непредвиденные нужды (например, нужно пойти на день рождения к друзьям с подарком и так далее) – в этом случае я просто иду и где-то дополнительно зарабатываю. Поскольку я преподаватель, мне это не сложно сделать – к примеру, взять репетиторство.

В раскладке прожиточного минимума вообще нет такой графы, как досуг – видимо, разработчики этого минимума искренне полагают, что человеку не обязательно ходить в кино, театр, отдыхать, что-то праздновать с друзьями или родственниками.



– А сколько заложено в этом минимуме на такие покупки, как одежда, обувь?

Бывает так: идут дожди, ходишь и думаешь ​– неплохо бы купить себе резиновые сапоги. И понимаешь ​– ну, какие тут сапоги?! Бюджет не позволяет их купить!

​– На это там заложено очень мало, и я пока почти ничего себе не покупала. Стараюсь держаться. Бывает так: идут дожди, ходишь и думаешь – неплохо бы купить себе резиновые сапоги. И понимаешь – ну, какие тут сапоги?! Бюджет не позволяет их купить! Ходи, мочи ноги, суши носки на батарее… Ну и понятно, что такой прожиточный минимум не позволит купить никакую бытовую технику – холодильник, телевизор, стиральную машину. И не позволит приобрести их в кредит.

– Какие трудности выявились в первые месяцы вашего эксперимента?

– Первый месяц мне было дико сложно все выдерживать, потому что я абсолютно не представляла, сколько вообще денег должно уходить, к примеру, на продукты. В первые дни я пошла в супермаркет, набрала, как обычно, еду и увидела, что практически весь свой месячный бюджет я уже потратила. Подумала – нет, так не годится. Стала советоваться с друзьями, которые, как я упоминала, живут на такой минимум. Они поделились со мной многими секретами – рассказали о распродажах, посоветовали смотреть то, что идет по уценке, по акциям в сетях "Магнит", "Семерочка", "Пятерочка" и так далее. С тех пор я все это успешно практикую – уже не смотрю на товар с обычным ценником – беру то, что идет по скидке.

Я уже не смотрю на товар с обычным ценником – беру то, что идет по скидке

Еще одна сложность – с проездом. Мне, конечно, очень повезло в том плане, что я живу рядом с работой и мне не нужно тратиться на транспорт. Но случилось так, что пришлось съездить в командировку в другой город, и там я достаточно много потратила личных денег на общественный транспорт.

Потом было сложно вспомнить, что в конце месяца я должна заплатить за Интернет – это 400 рублей, за мобильную связь – по 300 рублей за два телефона, за жилищно-коммунальные услуги. Хотя за жилье я плачу мало – всего 925 рублей в месяц за место в общежитии.

Добавлю, что поскольку я не замужем, не имею детей, эксперимент распространяется только на меня одну. Кстати, еще об одной цели эксперимента – мне было интересно посмотреть, как один человек сможет его провести. Я смотрела раскладки в Интернете по таким экспериментам – были прецеденты, когда их проводили семьи с одним ребенком, с двумя детьми, но так, чтобы эксперимент проводил человек в одиночку – такого я не нашла.

– На какую сумму вы жили до начала эксперимента?

В крови немного упал гемоглобин ​– понятно, что организму не хватает мяса, белков

​– У меня была полная преподавательская ставка, я получала с премиями где-то 25 тысяч рублей в месяц. И почти все у меня уходило, откладывать удавалось либо тысячу рублей, либо две. В долг я не занимала, родители помогали только при крупных тратах – например, на ремонт машины. Добавлю, что на бензин я почти не трачусь – если еду в другие города, то беру за плату попутчиков, а по городу стараюсь ходить пешком. Это и для здоровья полезно.

– Кстати, о здоровье. Какие изменения в физиологическим плане стали заметны во время эксперимента?

Месяц назад я взяла и побрила голову налысо ​– и не жарко, и на шампунь тратиться не надо

​– Знаете, я по жизни всегда ела довольно мало, и в плане веса у меня нет каких-то изменений — как весила 45 килограммов, так и вешу. Но в крови немного упал гемоглобин – понятно, что организму не хватает мяса, белков. Затем волосы стали дольше сохнуть, выпадать. По условиям эксперимента компенсировать это невозможно – нужно либо качественно питаться, либо принимать комплексные витамины, которые стоят 600-700 рублей за баночку. Понятно, что на такое денег нет. Месяц назад я взяла и побрила голову налысо – и не жарко, и на шампунь тратиться не надо. На работу, конечно, ношу тюрбаны и платки, чтобы не шокировать людей.

Но есть и некоторые плюсы – чтобы разнообразить свою пищу, я летом начала ходить в лес за грибами, за разными травами. Летом легче – можно рыбу ловить, я умею рыбачить. В общем, пришлось вспомнить о дедовских способах выживания. От этого и здоровье поправилось – например, ногти перестали ломаться.

Пришлось вспомнить о дедовских способах выживания

Чтобы поддерживать свое здоровье, я занимаюсь спортом – в основном кардионагрузками: бегом, ходьбой. Но сейчас сил стало меньше – появилась одышка, стало тяжело много ходить. Сказывается отсутствие мясных продуктов в рационе. Хотя, может, вегетарианцы со мной не согласятся…

– А произошли ли какие-то изменения в психологии, в характере?

– Да. Если физиологических сдвигов было немного, то вот психологические были сильнее. Ты приходишь в магазин и идешь мимо всех этих "заманух" – стараешься не обращать на них внимания – идешь сразу туда, где товары по скидкам и берешь только то, что тебе действительно нужно, а не кидаешься слепо именно на скидку. Сперва было нелегко, дискомфортно – потом привыкла.

Честно говоря, это философия и образ мыслей нищеброда (улыбается) –начинаешь все время думать, на чем можно сэкономить. Думаешь об этом каждый день. Я, например, не плачу за электричество в общежитии, но если бы жила на квартире и платила бы за энергию, то, думаю, заряжала бы мобильный телефон и ноутбук на работе, чтобы сэкономить.

Некоторые друзья тоже дают сходные советы: идешь в торговый центр, в кинотеатр – зайди в туалет, оторви побольше бумаги, отлей жидкого мыла в баночку… Это всё печально. Такую уж психологию сформировало наше наследие прошлых тяжелых лет.

Ты впадаешь в угнетенное состояние. Осознаешь, что для нашего нынешнего государства ты просто "идеальный" гражданин.

– Я читал, что некоторые люди во время таких экспериментов признавались, что начинали ходить к друзьям в гости, чтобы поесть.

– У меня такое тоже иногда бывает, но не специально, конечно. Я не то, что бы напрашиваюсь, но друзья приглашают – приходи в гости борщ есть. Я отказываюсь, но они обижаются.

– Какие мысли и чувства возникают при такой жизни?

– Хорошего мало. Ты впадаешь в угнетенное состояние. Осознаешь, что для нашего нынешнего государства ты просто "идеальный" гражданин – ходишь на работу, кушаешь, спишь и ничего больше. Никакой активности, никакого досуга себе не позволяешь. Из жизни почти напрочь уходит культурный, интеллектуальный компоненты, а без этого очень тяжело. Ты действительно превращаешься в какой-то овощ, который ходит на работу лишь затем, чтобы заработать себе на еду. Приходит, ест, ложится спать и все. Вот это самый сложный психологический момент. И самое, в общем-то, жуткое – к этому привыкаешь. Привыкаешь совершать простой алгоритм: поработать–полежать дома, поработать–полежать дома. Больше уже никуда не тянет. Меня спасает только то, что у меня хорошие друзья – они меня вытаскивают куда-то, оплачивают мне кино, пытаются внести в мою жизнь что-то красочное. Но это уже выход за рамки эксперимента, вынужденный выход.

Ты действительно превращаешься в какой-то овощ, который ходит на работу лишь затем, чтобы заработать себе на еду

— Что помогает вам держаться?

– Очень помогает моральная поддержка от родственников, друзей и даже от незнакомых людей. Они пишут мне, что-то советуют. Девушка из Дубны вот недавно написала, положила деньги на телефон. Люди сами не богатые, но всё равно пытаются помочь, чем могут. А еще у меня есть такой стимул – начиная эксперимент, я решила, что если не уложусь в рамки прожиточного минимума, то пожертвую с каждого месяца одну тысячу рублей премьер-министру Дмитрию Медведеву. А я очень не хочу этого делать (смеется). Если же уложусь, то пожертвую тысячу рублей на президентскую кампанию Алексея Навального. На данный момент хорошая статистика в пользу Навального: пять месяцев – пять тысяч рублей. Осталось продержаться последний месяц.

Этот минимум надо, естественно, увеличивать

– Ваш эксперимент скоро заканчивается. К каким выводам вы приходите?

– Самый главный и первый вывод – эта неподъемная сумма для выживания. Кроме того, она абсурдная с точки зрения мировой практики. Этот минимум надо, естественно, увеличивать. Да и баланс между едой и другими потребностями нужно распределять по-другому.

Допустим, у пенсионеров величина прожиточного минимума меньше всех, а ведь лекарств они покупают на порядок больше. Работающие люди на питание и проезд тратят намного больше, у детей свои статьи расходов – они быстро растут, им нужна одежда, обувь.

Еще один вывод – я наглядно на себе ощутила и поняла, что на этот минимум всю жизнь живут многие люди, считая это нормой. Но у людей кроме базовых физиологических потребностей есть и другие: культурные, интеллектуальные – они должны удовлетворяться. Речь даже не о том, чтобы баловать себя, а элементарно сходить на день рождения, на свадьбу, выписать газету, подписаться на платный интересный YouTube-канал.

Потом удивляются, что коррупция всюду процветает

Не менее важно формирование мышления. Когда у человека мало денег, а по телевизору ему показывают красивую жизнь и советуют ни в чем себе не отказывать, он начинает думать, как ему быть, чтобы получить все это. И многие идут легким путем: вот вчера увидел рекламу мультиварки, сегодня принимаю экзамен, и пара студентов суют конверты. Какое удачное совпадение! Сами же предлагают – чего бы не взять? Потом удивляются, что коррупция всюду процветает. А именно отсюда – из несоответствия между желаниями и возможностями – у нее и растут ноги.

В целом, эксперимент навел меня не только на такие пессимистичные мысли. Конечно же, выявились и некоторые плюсы. Во-первых, я сейчас могу откладывать какие-то деньги, поскольку трачу на еду меньше. Во-вторых, произошел пересмотр схемы питания. Такие продукты, как крупы, картошка и прочее – дешевые и одновременно здоровые. Денег на вредную пищу, типа фастфуда, нет. В-третьих, учишься вкусно готовить из минимума продуктов, воплощаешь в жизнь поговорку "каша из топора". Наконец, учишься правильно рассчитывать денежные траты на продолжительное время, понимаешь, что тебе реально нужно, а что – так, прихоть.

​– Раз уж вы упомянули о политической составляющей вашего эксперимента, хочу спросить ​– может ли повлиять такой опыт выживания на формирование определенных политических взглядов? В частности, не возникает большей симпатии, например, к социалистическим идеям?

Государство не должно устраняться от жизни граждан и говорить им, чтобы они держались и пребывали в хорошем настроении, питаясь на четыре тысячи в месяц

​ ​– Если ты живешь в такой ситуации, когда есть супербогатая прослойка, а основная масса людей ​– нищая, она просто выживает. Самый простой выход из этой ситуации ​– все отобрать и поделить. Но понятно, что в долгосрочном плане это не сработает. Должны быть другие пути. Ясно, что человек должен сам прикладывать усилия, честно вкалывать, повышать квалификацию, не бояться бросить привычную, но малооплачиваемую работу. Только это одна сторона медали.

На другой ​– государство, которому мы платим налоги и которое торгует нашими общими природными богатствами. Оно не должно устраняться от жизни граждан и говорить им, чтобы они держались и пребывали в хорошем настроении, питаясь на четыре тысячи рублей в месяц. Мы хотим нормально жить, а не держаться и выживать!