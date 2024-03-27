Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Уфимскую активистку Ольгу Комлеву задержали по уголовному делу ФБК

Ольга Комлева, архивное фото
Ольга Комлева, архивное фото

В Уфе сотрудники полицейского Центра по противодействию экстремизму задержали оппозиционную активистку Ольгу Комлеву, об этом сообщил её муж Вячеслав.

По его словам, Комлеву увезли в Следственный комитет под предлогом принудительного привода на допрос по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, признанного российскими властями "экстремистским". При этом сотрудники Центра "Э" попросили Комлеву собрать с собой "вещи первой необходимости".

Уже в отделе Следственного комитета активистке предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе, задержав её на 48 часов.

Ольге Комлевой 45 лет. До запрета организаций, созданных Алексеем Навальным, она работала волонтёром в уфимском штабе политика. В 2021 году активистку штрафовали за участие в митингах в поддержку Навального.

Кроме того, Комлева сотрудничала с изданием RusNews, освещая для него протестные акции, в частности – январские массовые протесты в башкирском городе Баймак, которые были вызваны приговором в отношении экологического активиста Фаиля Алсынова.

  • В среду в Мурманске суд назначил семь суток ареста местному жителю Владимиру Мамаеву по административному делу о публичной демонстрации "экстремистской символики" из-за публикации в сети видеоролика Юлии Навальной. В судебном решении говорится, что видео содержит "фотоизображения лица, являющегося основателем и лидером организаций, которые признаны экстремистскими и ликвидированы, и фотоизображения супруги этого лица, которая объявляет, что приняла решение продолжить дело своего мужа, и фактически призывает других также поддержать и продолжить эту деятельность, признанную экстремистской".
  • Основатель ФБК Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Его соратники уверены, что он был убит.
  • Российские власти признали экстремистскими ФБК и штабы Навального. Людям, которые как-то были связаны с ними, может грозить уголовное преследование.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG