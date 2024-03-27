Уфимскую активистку Ольгу Комлеву задержали по уголовному делу ФБК

В Уфе сотрудники полицейского Центра по противодействию экстремизму задержали оппозиционную активистку Ольгу Комлеву, об этом сообщил её муж Вячеслав.

По его словам, Комлеву увезли в Следственный комитет под предлогом принудительного привода на допрос по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, признанного российскими властями "экстремистским". При этом сотрудники Центра "Э" попросили Комлеву собрать с собой "вещи первой необходимости".

Уже в отделе Следственного комитета активистке предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе, задержав её на 48 часов.

Ольге Комлевой 45 лет. До запрета организаций, созданных Алексеем Навальным, она работала волонтёром в уфимском штабе политика. В 2021 году активистку штрафовали за участие в митингах в поддержку Навального.

Кроме того, Комлева сотрудничала с изданием RusNews, освещая для него протестные акции, в частности – январские массовые протесты в башкирском городе Баймак, которые были вызваны приговором в отношении экологического активиста Фаиля Алсынова.