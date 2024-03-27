Уфимскую активистку Ольгу Комлеву задержали по уголовному делу ФБК

В Уфе сотрудники полицейского Центра по противодействию экстремизму задержали оппозиционную активистку Ольгу Комлеву, об этом сообщил её муж Вячеслав.
По его словам, Комлеву увезли в Следственный комитет под предлогом принудительного привода на допрос по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, признанного российскими властями "экстремистским". При этом сотрудники Центра "Э" попросили Комлеву собрать с собой "вещи первой необходимости".
Уже в отделе Следственного комитета активистке предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе, задержав её на 48 часов.
Ольге Комлевой 45 лет. До запрета организаций, созданных Алексеем Навальным, она работала волонтёром в уфимском штабе политика. В 2021 году активистку штрафовали за участие в митингах в поддержку Навального.
Кроме того, Комлева сотрудничала с изданием RusNews, освещая для него протестные акции, в частности – январские массовые протесты в башкирском городе Баймак, которые были вызваны приговором в отношении экологического активиста Фаиля Алсынова.
- В среду в Мурманске суд назначил семь суток ареста местному жителю Владимиру Мамаеву по административному делу о публичной демонстрации "экстремистской символики" из-за публикации в сети видеоролика Юлии Навальной. В судебном решении говорится, что видео содержит "фотоизображения лица, являющегося основателем и лидером организаций, которые признаны экстремистскими и ликвидированы, и фотоизображения супруги этого лица, которая объявляет, что приняла решение продолжить дело своего мужа, и фактически призывает других также поддержать и продолжить эту деятельность, признанную экстремистской".
- Основатель ФБК Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Его соратники уверены, что он был убит.
- Российские власти признали экстремистскими ФБК и штабы Навального. Людям, которые как-то были связаны с ними, может грозить уголовное преследование.
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