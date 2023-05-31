"Уфологи" при NASA рассказали о первом годе работы спецгруппы

В штаб-квартире NASA в Вашингтоне в среду состоялась первая встреча учёных-"уфологов". Специальная экспертная группа, созданная год назад, ведёт изучение "неопознанных летающих объектов" на основе данных, опубликованных в открытых источниках. Участники встречи говорили о необходимости улучшить качество публикуемой информации, сообщает Reuters.

То, что раньше называлось "летающими тарелками" или "неопознанными летающими объектами", с недавних пор официально называется "неопознанными атмосферными явлениями" (unidentified aerial phenomena).

Исследователи сталкиваются со всевозможными ограничениями. По мнению NASA, помимо отсутствия достаточно четких изображений возможных НЛО, препятствием также является право на неприкосновенность частной жизни. Большинству людей не нравится, когда мы направляем наше оборудование их земельный участок, или в кадр попадают принадлежащие им строения", рассказывали участники встречи. Существует также табу на сообщения о необъяснимых явлениях среди пилотов коммерческой авиации. Нужно сломить эту традицию, настаивает Дэвид Спергель, председатель группы экспертов на вашингтонском мероприятии. Он также считает, что параллельные исследования в рамках похожих друг на друга проектов NASA и Пентагона - это неэффективное расходовании средств. "Не существует доказательств тому, что неопознанные внеземные объекты - это следствие их внеземного происхождения. Поэтому NASA не торопится делать выводы.

Руководитель подразделения Пентагона заявил, что гипотезу существования разумной внеземной жизни не следует отметать. Но до сих пор никаких надежных сведений об иноземном происхождении неопознанных атмосферных явлений - нет.