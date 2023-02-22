Уголовное дело против писателя Дмитрия Глуховского передано в суд 

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского и передала его в Басманный суд Москвы. Глуховского обвиняют в публичном распространении фейков о российской армии.
По версии следствия, в период с марта по май 2022 года Глуховский, находясь за пределами России, "разместил в социальных сетях текстовые записи и видеоролики, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих" в Украине.
- Дмитрий Глуховский – современный российский писатель, автор серии романов "Метро" и экранизированного в 2019 году романа "Текст". К фильму "Текст" он сам написал сценарий, за который получил кинопремию "Ника".
- После начала полномасштабной военной агрессии России в отношении Украины Глуховский выступил с резкой критикой действий Владимира Путина. В своих соцсетях писатель рассказывал об убийствах украинских мирных жителей и потерях российской армии. После этого Глуховского признали "иностранным агентом", возбудили против него уголовное дело и объявили в международный розыск, поскольку последние годы он проживает за границей. Российский суд заочно арестовал писателя.
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