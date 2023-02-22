Уголовное дело против писателя Дмитрия Глуховского передано в суд 

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского и передала его в Басманный суд Москвы. Глуховского обвиняют в публичном распространении фейков о российской армии.

По версии следствия, в период с марта по май 2022 года Глуховский, находясь за пределами России, "разместил в социальных сетях текстовые записи и видеоролики, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих" в Украине.