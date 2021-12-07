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Что такое сетевые “рейды” против феминисток и ЛГБТ-активистов, кто и зачем их организует и в них участвует. Можно ли найти защиту от интернет травли в полиции и судах. И при чём здесь судебные приставы?



В подкасте участвуют:

Карина Меркурьева, журналистка

Алла Чикинда, активистка Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге (центр признан иностранным агентом)

Алена Нестреляй, адвокат, партнер Консорциума женских неправительственных объединений



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