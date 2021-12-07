Что такое сетевые “рейды” против феминисток и ЛГБТ-активистов, кто и зачем их организует и в них участвует. Можно ли найти защиту от интернет травли в полиции и судах. И при чём здесь судебные приставы?
В подкасте участвуют:
Карина Меркурьева, журналистка
Алла Чикинда, активистка Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге (центр признан иностранным агентом)
Алена Нестреляй, адвокат, партнер Консорциума женских неправительственных объединений
Написать нам можно на электронную почту pravo@rferl.org
В подкасте участвуют:
Карина Меркурьева, журналистка
Алла Чикинда, активистка Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге (центр признан иностранным агентом)
Алена Нестреляй, адвокат, партнер Консорциума женских неправительственных объединений
Написать нам можно на электронную почту pravo@rferl.org