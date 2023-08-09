Указ Байдена: поменьше вкладываться в развитие Китая

Президент США Джо Байдена своим указом уполномочил министра финансов США запрещать или ограничивать определенные американские инвестиции в передовые китайские научно-исследовательские проекты.

В своем письме в Конгресс Джо Байден заявил, что вводит чрезвычайные меры в связи с угрозой продвижения таких стран, как Китай, "в области чувствительных технологий", имеющих большое значение для расширения военных, разведывательных и наблюдательных возможностей, а также возможностей в киберпространстве.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер дал высокую оценку распоряжению Байдена, отмечает "Голос Америки". Слишком долго американские деньги способствовали росту китайских вооруженных сил, заявил Шумер.