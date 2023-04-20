Украденный из Мариуполя. Настоящая история Филиппа Головни

В украинских новостях рядом с его именем всегда идет упоминание о Мариуполе, уполномоченной по правам детей в России Марии Львовой-Беловой, похищении и Международном уголовном суде в Гааге. В российских вместо Гааги и похищения говорят о "брошенном сироте" и обретенном "счастливом опекунстве". Филипп Головня – 17-летний подросток из оккупированного Мариуполя, которого весной 2022-го принудительно вывезли на территорию России. Депортация его и других украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Львовой-Беловой и Владимира Путина. Расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода нашел людей, знавших прежнюю семью Филиппа Головни. Их рассказы, а также другие свидетельства, опровергают версию российской пропаганды о том, как Филипп Головня попал в новую страну и новую семью. "Смотрю, а наш дом уже горит" Жилые дома в приморском районе Мариуполя российские военные обстреливали практически "в упор" с марта прошлого года, рассказывают очевидцы. Теперь здесь множество полуразрушенных многоэтажек, в которых никто не живет. Среди них – дом под номером 30 на улице Зелинского, где в одной из квартир, как выяснили "Схемы", жил Филипп Головня.

"Наш район россияне начали обстреливать где-то с 11 марта. В дом №30 по улице Зелинского первый раз попали ближе к 20-м числам. После этого люди там могли жить только в подвале, прятались в соседних зданиях", – вспоминает глава объединения совладельцев многоквартирного дома Дмитрий Харчуков. "Смотрю, а наш дом уже горит", – это уже рассказывает сам Филипп Головня в пропагандистском фильме о его пути из Мариуполя в семью Марии Львовой-Беловой, снятом телеканалом "Царьград".

Вот только настоящую причину того, почему горел дом, в фильме не приводят. Обвиняют во всем украинскую армию и вкладывают эту версию в легенду об украинском подростке: "Когда началась спецоперация и ВСУ начали буквально стирать Мариуполь с лица земли, опекуны Филиппа просто выкинули ему сумку с вещами и документы, сказав, что теперь каждый сам за себя". 30-й дом по улице Зелинского оккупационные российские власти сначала планировали снести, но потом почему-то передумали. "Теперь там решили делать капитальный ремонт, хотя этот был поврежден, например, больше, чем дом №27 на той же улице, который уже снесли. У них там постоянно что-то меняется", – рассказывает Харчуков. В одну из квартир этого дома юноша вместе с опекунами – бывшим мужем матери Филиппа Сергеем Головней и его новой женой Ириной Калаталовой – переехали летом 2021-го. Здесь они и встретили полномасштабное вторжение России в Украину. Родная мать Филиппа, Виктория, скончалась в июне 2017 года, когда ему было 11 лет. С тех пор он был под наблюдением опекунов. Следы родного отца ребенка журналистам найти не удалось.

"Отношения были нормальные, хотя Филипп с характером. Сергей не мог его выгнать, поссориться немного могли, конечно. Более того, у него была жена Ира, которая к Филиппу относилась очень хорошо", – рассказал журналистам брат отчима Филиппа Виталий Головня. Опровергает версию российской пропаганды об "изгнании" и рассказ учительницы Филиппа, с которой удалось связаться "Схемам". До начала полномасштабной войны она время от времени навещала юношу. Из соображений безопасности женщина просит не называть ее имя. "Опекуны добросовестно выполняли свои обязанности и появлялись на родительском собрании, приходили в школу в случае необходимости. Филипп всегда был ухожен, накормлен и хорошо одет. Замечаний к семье у нас не было", – рассказывает учительница Филиппа Головни. Одна из соседок семьи, Людмила, рассказала "Схемам", что уехала из Мариуполя в конце апреля прошлого года, когда дом уже был в полуразрушенном состоянии и почти непригодным для жизни. Семья Головни на тот момент там уже не жила. "Я уехала из Мариуполя 22 апреля 2022 года. Их уже в квартире не было. Когда они ушли, не знаю. Я общалась только с Сергеем. Нормальные соседи, никто на них не жаловался. Несколько раз Филиппа видела, хороший мальчик", – рассказывает женщина. Связаться с опекунами журналистам не удалось, их телефонные номера, установленные "Схемами", отключены или не отвечают. Виталий Головня говорит, что у него тоже нет прямого контакта со своим братом. По его словам, через знакомых он знает, что приемные родители Филиппа остаются в Мариуполе. Мариуполь – Донецк – Россия Российская пропаганда говорит, что подросток уехал из Мариуполя в марте. Опрошенные "Схемами" знакомые семьи утверждают, что это произошло в апреле. "В Донецк его вывезли российские эмчеэсники, когда он пришел в супермаркет "Метро", где раздавали гуманитарную помощь", – рассказывает учительница. Сам Филипп в фильме телеканала "Царьград" подтверждает, что некоторое время жил в Донецке. "В Донецке мы жили в больнице, там были дети. Такие, как я, из Мариуполя, тоже сироты: без родителей, или у кого что-нибудь случилось", – говорит парень. Больница, в которую могли свозить детей с оккупированных территорий Украины, – это, скорее всего, бывшая областная больница имени Вишневского в Донецке. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, именно туда россияне свозили детей и беременных женщин. Cогласно документам, полученным журналистами проекта Радио Свобода "Ты как?" (подлинность которых подтвердили два независимых друг от друга источника, в том числе в украинской правоохранительной системе), Филиппа могли содержать в так называемом "Детском социальном центре" Донецка до 27 мая 2022 года. Уже оттуда его и еще как минимум 30 украинских детей вывезли в Россию – в пансионат "Поляны" Одинцовского района Московской области. Этот санаторий входит в состав Детского медицинского центра Управделами президента РФ.

Среди этих детей были и трое несовершеннолетних детей Евгения Межевого, разлученных с отцом на блокпосте в Мариуполе российскими военными. Позже Межевому удалось вернуть своих детей и уехать в Латвию.

10-й приемный ребенок для омбудсмена Впоследствии, как говорится в фильме телеканала "Царьград", в Поляны приехала уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Там она якобы и познакомились с Филиппом Головней. "Я почувствовала, что это мой ребенок", – говорит на камеру Львова-Белова.

Так Филипп Головня стал 10-м приемным ребёнком в семье российской омбудсменки. Уже в сентябре 2022 года подросток получил паспорт гражданина РФ – об этом также сняли отдельный сюжет.