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Украина

Украденный из Мариуполя. Настоящая история Филиппа Головни

Фото:Schemes (RFE/RL Graphics)

В украинских новостях рядом с его именем всегда идет упоминание о Мариуполе, уполномоченной по правам детей в России Марии Львовой-Беловой, похищении и Международном уголовном суде в Гааге. В российских вместо Гааги и похищения говорят о "брошенном сироте" и обретенном "счастливом опекунстве". Филипп Головня – 17-летний подросток из оккупированного Мариуполя, которого весной 2022-го принудительно вывезли на территорию России. Депортация его и других украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Львовой-Беловой и Владимира Путина. Расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода нашел людей, знавших прежнюю семью Филиппа Головни. Их рассказы, а также другие свидетельства, опровергают версию российской пропаганды о том, как Филипп Головня попал в новую страну и новую семью.

"Смотрю, а наш дом уже горит"

Жилые дома в приморском районе Мариуполя российские военные обстреливали практически "в упор" с марта прошлого года, рассказывают очевидцы. Теперь здесь множество полуразрушенных многоэтажек, в которых никто не живет. Среди них – дом под номером 30 на улице Зелинского, где в одной из квартир, как выяснили "Схемы", жил Филипп Головня.

Мариуполь, разрушенный дом по адресу: ул. Зелинского, 30
Мариуполь, разрушенный дом по адресу: ул. Зелинского, 30

"Наш район россияне начали обстреливать где-то с 11 марта. В дом №30 по улице Зелинского первый раз попали ближе к 20-м числам. После этого люди там могли жить только в подвале, прятались в соседних зданиях", – вспоминает глава объединения совладельцев многоквартирного дома Дмитрий Харчуков.

"Смотрю, а наш дом уже горит", – это уже рассказывает сам Филипп Головня в пропагандистском фильме о его пути из Мариуполя в семью Марии Львовой-Беловой, снятом телеканалом "Царьград".

Филипп Головня и уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова
Филипп Головня и уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова

Вот только настоящую причину того, почему горел дом, в фильме не приводят. Обвиняют во всем украинскую армию и вкладывают эту версию в легенду об украинском подростке: "Когда началась спецоперация и ВСУ начали буквально стирать Мариуполь с лица земли, опекуны Филиппа просто выкинули ему сумку с вещами и документы, сказав, что теперь каждый сам за себя".

30-й дом по улице Зелинского оккупационные российские власти сначала планировали снести, но потом почему-то передумали.

"Теперь там решили делать капитальный ремонт, хотя этот был поврежден, например, больше, чем дом №27 на той же улице, который уже снесли. У них там постоянно что-то меняется", – рассказывает Харчуков.

В одну из квартир этого дома юноша вместе с опекунами – бывшим мужем матери Филиппа Сергеем Головней и его новой женой Ириной Калаталовой – переехали летом 2021-го. Здесь они и встретили полномасштабное вторжение России в Украину.

Родная мать Филиппа, Виктория, скончалась в июне 2017 года, когда ему было 11 лет. С тех пор он был под наблюдением опекунов. Следы родного отца ребенка журналистам найти не удалось.

Сергей Головня и Ирина Калаталова, опекуны Филиппа Головни в Мариуполе
Сергей Головня и Ирина Калаталова, опекуны Филиппа Головни в Мариуполе

"Отношения были нормальные, хотя Филипп с характером. Сергей не мог его выгнать, поссориться немного могли, конечно. Более того, у него была жена Ира, которая к Филиппу относилась очень хорошо", – рассказал журналистам брат отчима Филиппа Виталий Головня.

Опровергает версию российской пропаганды об "изгнании" и рассказ учительницы Филиппа, с которой удалось связаться "Схемам". До начала полномасштабной войны она время от времени навещала юношу. Из соображений безопасности женщина просит не называть ее имя.

"Опекуны добросовестно выполняли свои обязанности и появлялись на родительском собрании, приходили в школу в случае необходимости. Филипп всегда был ухожен, накормлен и хорошо одет. Замечаний к семье у нас не было", – рассказывает учительница Филиппа Головни.

Одна из соседок семьи, Людмила, рассказала "Схемам", что уехала из Мариуполя в конце апреля прошлого года, когда дом уже был в полуразрушенном состоянии и почти непригодным для жизни. Семья Головни на тот момент там уже не жила.

"Я уехала из Мариуполя 22 апреля 2022 года. Их уже в квартире не было. Когда они ушли, не знаю. Я общалась только с Сергеем. Нормальные соседи, никто на них не жаловался. Несколько раз Филиппа видела, хороший мальчик", – рассказывает женщина.

Связаться с опекунами журналистам не удалось, их телефонные номера, установленные "Схемами", отключены или не отвечают. Виталий Головня говорит, что у него тоже нет прямого контакта со своим братом. По его словам, через знакомых он знает, что приемные родители Филиппа остаются в Мариуполе.

Мариуполь – Донецк – Россия

Российская пропаганда говорит, что подросток уехал из Мариуполя в марте. Опрошенные "Схемами" знакомые семьи утверждают, что это произошло в апреле.

"В Донецк его вывезли российские эмчеэсники, когда он пришел в супермаркет "Метро", где раздавали гуманитарную помощь", – рассказывает учительница.

Сам Филипп в фильме телеканала "Царьград" подтверждает, что некоторое время жил в Донецке. "В Донецке мы жили в больнице, там были дети. Такие, как я, из Мариуполя, тоже сироты: без родителей, или у кого что-нибудь случилось", – говорит парень.

Больница, в которую могли свозить детей с оккупированных территорий Украины, – это, скорее всего, бывшая областная больница имени Вишневского в Донецке. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, именно туда россияне свозили детей и беременных женщин.

Cогласно документам, полученным журналистами проекта Радио Свобода "Ты как?" (подлинность которых подтвердили два независимых друг от друга источника, в том числе в украинской правоохранительной системе), Филиппа могли содержать в так называемом "Детском социальном центре" Донецка до 27 мая 2022 года. Уже оттуда его и еще как минимум 30 украинских детей вывезли в Россию – в пансионат "Поляны" Одинцовского района Московской области. Этот санаторий входит в состав Детского медицинского центра Управделами президента РФ.

Понсионат "Поляны"
Понсионат "Поляны"

Среди этих детей были и трое несовершеннолетних детей Евгения Межевого, разлученных с отцом на блокпосте в Мариуполе российскими военными. Позже Межевому удалось вернуть своих детей и уехать в Латвию.

10-й приемный ребенок для омбудсмена

Впоследствии, как говорится в фильме телеканала "Царьград", в Поляны приехала уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Там она якобы и познакомились с Филиппом Головней. "Я почувствовала, что это мой ребенок", – говорит на камеру Львова-Белова.

Владимир Путин и Мария Львова-Белова
Владимир Путин и Мария Львова-Белова

Так Филипп Головня стал 10-м приемным ребёнком в семье российской омбудсменки. Уже в сентябре 2022 года подросток получил паспорт гражданина РФ – об этом также сняли отдельный сюжет.

Филиппу Головне выдают российский паспорт
Филиппу Головне выдают российский паспорт

"Сегодня очень важный день для нашей семьи. Мой приемный сын получает паспорт гражданина Российской Федерации. На самом деле это знаковое событие. Во-первых, потому что мы понимаем, что это совсем другой статус. Это другие возможности, очевидно, что и другая ответственность", – сказала Мария Львова-Белова.

Ранее, во время личной встречи с Путиным, Львова-Белова сообщила, что в России уже выстроилась очередь из тех, кто хочет взять украинских детей под опеку, но "есть сложности" – у них нет российских паспортов. Президент РФ пообещал решить этот вопрос.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они лично ответственны за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

Львова-Белова в ответ на решение МУС заявила, что таким образом международное сообщество "оценило ее работу по помощи детям". Во время пресс-конференции 4 апреля она вспомнила и о "новом сыне" Филиппе Головне, посетовав на поведение юноши и рассказав, что проводит с ним воспитательную работу.

"Не могу сказать, что все проходит гладко и без всяких затруднений. Трудно реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москалёнка", – рассказала Львова-Белова журналистам во время пресс-конференции 4 апреля. Тогда же она упомянула еще одного мальчика из Украины, вывезенного в Россию и якобы пытавшегося бежать обратно в результате "провокации" украинских спецслужб, – Богдана Ермохина. Как выяснили журналисты проекта "Ты как?", Ермохин был вывезен в РФ вместе с Филиппом Головней, с которым он дружил еще в Мариуполе. Ермохина усыновила глава российской "Ассоциации замещающих семей", врач из Рузы Ирина Рудницкая.

Что Украина делает для возвращения похищенных детей?

Сейчас украинским властям достоверно известно о более чем 19 тысячах детей, вывезенных с оккупированных территорий в Россию. Точно подсчитать их сложно из-за того, что часть территории Украины остается под российским контролем.

"Мы рассматриваем обращения родителей, которые смогли выехать из оккупации, а также тех, которые остаются на оккупированных территориях. Пытаемся вывезти их и вернуть им детей из России. К сожалению, сейчас это достаточно сложный процесс", – рассказал в комментарии "Схемам" Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.

Лубинец так же говорит, что в действиях Российской Федерации, в частности в принудительном перемещении детей с одних оккупированных территорий на другие или в Россию, есть признаки геноцида.

В числе прочих украинских ведомств такие случаи расследует Департамент защиты прав детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины. Там "Схемам" сообщили, что у них в работе есть одно большое уголовное дело, в рамках которого проверяется информация о незаконном вывозе и перемещении более 19 тысяч украинских детей. По состоянию на 6 апреля в Украину удалось вернуть 328 украинских детей.

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