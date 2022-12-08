"Украина" - в тройке самых популярных запросов к Google за 2022 год 

Корпорация Google назвала самые популярные запросы к своему поисковику от пользователей интернета за 2022-й год.

Возглавляет рейтинг название игры-головоломки - Wordle, в которой пользователи с шести попыток должны угадать слово из пяти букв.

На втором месте - запрос India vs England (Индия против Англии), попавший в тренды летом перед полуфинальным матчем чемпионата мира по крикету.

Замыкает тройку запрос Ukraine (Украина). При этом название страны - на первом месте в списке запросов в категории "Новости". После него - смерть королевы Великобритании Елизаветы II и результаты промежуточных выборов в США.

В категории "Люди" в первой тройке по запросам - актёры Джонни Депп, Уилл Смит и Эмбер Херд, а на четвёртом месте - Владимир Путин.