Украина - в центре внимания саммита G7. Он открылся в Германии

В замке Эльмау в Баварских Альпах в воскресенье открылся саммит "Группы семи" (G7). В нём участвуют президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.

Первым мероприятием саммита стала встреча канцлера Германии Олафа Шольца с Байденом.

Президент США перед началом встречи, в частности, заявил, что президент России Владимир Путин хотел разделить западных союзников, но это ему не удалось.

Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая и будет одной из главных тем. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече лидеров наиболее экономически мощных демократических стран будут обсуждаться меры, которые необходимо принять "в связи с войной в Украине и её последствиями, в связи с продовольственной и энергетической безопасностью, для реагирования на вызовы, связанные с климатом".

Президент Украины Владимир Зеленский приглашён для участия в саммите - по всей видимости, он выступит по видеосвязи. В Германию прибыли представители Индии, Сенегала, Аргентины, Индонезии, ЮАР. Они приглашены для обсуждения проблем продовольствия и климатических изменений.

Как отмечает DW, в ходе саммита речь может пойти об аналоге "плана Маршалла" для Украины. Об этом ранее говорил канцлер председательствующей в G7 Германии Олаф Шольц. "Нам потребуется еще много миллиардов евро и долларов на восстановление - и на это уйдут годы. Этого можно достичь только объединенными силами", - подчеркнул канцлер. Ожидается, что будут обсуждаться и новые санкции против России. Об одной из мер - запрете на импорт российского золота - уже договорились некоторые страны "семёрки".

Саммит продлится до 28 июня, после чего большинство его участников переместится в Мадрид на саммит НАТО. Там будут обсуждаться практические меры по поддержке Украины с военной точки зрения.