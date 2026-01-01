Украина атаковала нефтебазы в Татарстане и ещё в двух регионах

В резервуарном парке Альметьевска в Татарстане начался пожар после атаки беспилотников. В пресс-службе главы республики сообщили ТАСС, что жертв и пострадавших нет.

"В районе 8 утра был совершен массовый налёт вражеских БПЛА. Пожарные подразделения устранили возгорание", – сообщили в пресс-службе.

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова заявила, что после "падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание сбитого БПЛА". Она подчеркнула, что "средствами ПВО была отражена атака".

Власти сообщили, что угрозы для жителей Альметьевска нет, другие детали не приводятся.

Кроме того, в ночь на 1 января также произошёл пожар на Ильинском НПЗ в Краснодарском крае. По данным оперштаба региона, на территорию завода упали обломки дрона.

Около полуночи 31 декабря беспилотники поразили территорию нефтебазы в Людинове Калужской области. О последствиях не сообщается.

Видео и фото, подтверждающие открытое горение на территории нефтепредприятий, опубликовал украинский мониторинговый канал Exilenova+.