Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина атаковала нефтебазы в Татарстане и ещё в двух регионах

Ильский НПЗ
Ильский НПЗ

В резервуарном парке Альметьевска в Татарстане начался пожар после атаки беспилотников. В пресс-службе главы республики сообщили ТАСС, что жертв и пострадавших нет.

"В районе 8 утра был совершен массовый налёт вражеских БПЛА. Пожарные подразделения устранили возгорание", – сообщили в пресс-службе.

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова заявила, что после "падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание сбитого БПЛА". Она подчеркнула, что "средствами ПВО была отражена атака".

Власти сообщили, что угрозы для жителей Альметьевска нет, другие детали не приводятся.

Кроме того, в ночь на 1 января также произошёл пожар на Ильинском НПЗ в Краснодарском крае. По данным оперштаба региона, на территорию завода упали обломки дрона.

Около полуночи 31 декабря беспилотники поразили территорию нефтебазы в Людинове Калужской области. О последствиях не сообщается.

Видео и фото, подтверждающие открытое горение на территории нефтепредприятий, опубликовал украинский мониторинговый канал Exilenova+.

Бои в Гуляйполе
Embed
Бои в Гуляйполе

No media source currently available

0:00 0:12:57 0:00

Бои в Гуляйполе

Зеленский встретится с Трампом

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG