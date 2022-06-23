Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены Евросоюза

Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдове. Об этом сообщили премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и глава Евросовета Шарль Мишель.

Как заявил Reuters посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, это "является сигналом для Москвы о том, что Украина, а также другие страны бывшего Советского Союза не могут принадлежать к российской сфере влияния".

Глава Евросовета также сообщил, что саммит ЕС признал "европейскую перспективу" Грузии и готов предоставить ей статус кандидата после выполнения страной ряда условий.

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