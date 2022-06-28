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Украина и Россия обменялись военнопленными в формате "17 на 15"

Пленные российские солдаты, воевавшие на территории Украины, архивное фото 

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило во вторник об обмене с Россией пленными. По утверждению ведомства, 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат, а также один гражданский, были обменены на пятнадцать российских военных.

Издание "Украинская правда" уточняет, что среди освобождённых украинцев есть морпехи и десантники, и что в плен они попали два месяца назад. Пятеро военных до обмена находились в российских больницах, ещё пятеро тяжело ранены и нуждаются в срочном лечении.

Сам обмен проходил на границе Херсонской и Николаевской областей. Эта территория в данный момент находится под контролем российской армии.

В Минобороны России информацию об обмене пока не комментировали.


С начала вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины прошло уже несколько раундов обмена пленными между воюющими сторонами. При этом по оценке большинства военных экспертов, в плену у российской стороны находится значительно больше украинских солдат, чем российских - в плену у стороны украинской. Официального подтверждения этой информации нет.

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