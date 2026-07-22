Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в области БПЛА

Украина и США подписали двустороннее соглашение, позволяющее экспортировать украинские дроны для военных испытаний в США. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, осведомленных о деталях соглашения.

Документ закладывает основу для будущего сотрудничества между странами в области беспилотников – это первое соглашение такого рода, заявили источники.

Ожидается, что соглашение создаст официальный путь для экспорта украинских наземных, воздушных и морских беспилотников в США для военных испытаний и оценки, что потенциально может повлиять на будущие потребности Пентагона в закупках.

Хотя само соглашение не является производственным контрактом, оно рассматривается как первый конкретный шаг к более широкому сотрудничеству.