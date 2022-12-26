Украина инициирует процесс исключения России из ООН

Украина в понедельник призвала государства – члены ООН рассмотреть вопрос о легитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединённых Наций и в качестве постоянного члена её Совета Безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Как утверждается в документе, с точки зрения международного права вопрос статуса государства – члена ООН, которым пользуется Россия, с момента распада СССР в декабре 1991 года остаётся неурегулированным. "Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход установленных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании простого письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН", – отмечается в заявлении украинского МИД. Там подчёркивается, что в Уставе ООН, в частности в статье, где перечислены страны – постоянные члены Совета Безопасности, Россия не упоминается.

Как говорится в заявлении, принятие любой страны в члены ООН осуществляется Генассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, однако в отношении России такой процедуры не было и её членство в самой ООН и в Совбезе в качестве страны – правопреемника СССР основано по сути лишь на молчаливом соглашении других стран организации.

Также МИД Украины ставит под сомнение право России быть членом ООН на основании того, что, согласно Уставу ООН, участвовать в работе организации могут только миролюбивые государства, Россия же ведёт агрессию против Украины и применяла силу против других стран.

Реакции России и других стран на заявление МИД Украины пока нет. Ранее представители стран Запада, в том числе США, неоднократно заявляли, что юридического механизма лишения России места в Совете Безопасности нет.