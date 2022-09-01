Украина конфисковала активы российского миллиардера Евтушенкова

Власти Украины конфисковали активы российского миллиардера, основателя акционерной финансовой корпорации "Система" Владимира Евтушенкова.

Речь идёт о 17 объектах недвижимости общей площадью почти в 100 тысяч квадратных метров, а также о долях в нескольких украинских фирмах, связанных с россиянином. Отмечается, что это первое подобное судебное решение в отношении граждан России.

В сообщении Высшего антикоррупционного суда Украины говорится, что решение принято по требованию Минюста страны, и что конфискация предусмотрена законом "О санкциях". Документ позволяет отъём активов во время действия военного положения и в отношении лиц, которых Украина считает "в значительной степени способствовавшими боевым действиям со стороны России". В ходе судебного разбирательства было установлено, что Евтушенков является владельцем нескольких компаний, производящих для российской армии беспилотники.

Ранее украинские власти ввели против Евтушенкова персональные санкции.

Издание РБК, цитируя представителя украинского центра противодействия коррупции, отмечает, что "на очереди" имущество других российских миллиардеров - Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Алексея Миллера и Аркадия Ротенберга.

