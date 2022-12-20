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Украина лишила аккредитации журналистку из Дании

Украина лишила аккредитации корреспондента датской общественной телерадиокомпании DR Матильду Кимер. Об этом сообщают датские СМИ.

Датское радио публикует на своём сайте скриншот письма от ВСУ, которое датировано 22 августа и в котором говорится, что аккредитация отозвана по запросу Службы безопасности Украины (СБУ).

Журналистке удалось встретиться с представителями спецслужбы только в декабре. На встрече Кимер сообщили, что её информационные материалы содержат пропаганду в пользу России.

Журналистка считает, что, скорее всего, вопросы у СБУ вызвали её посты на профессиональной странице в фейсбуке. Там Кимер, в частности, публикует ссылки на программы о России, в том числе о протестах и преследовании россиян властями.

В одном из декабрьских постов Кимер публикует ссылку на материал DR, в котором говорится о россиянине, который, выступил против войны, после чего его оштрафовали. Чтобы избежать мобилизации, россиянин ушёл жить в лес и теперь работает из палатки.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, отметил, что честность Кимер как корреспондента не подвергается сомнению и заявил, что датский МИД будет делать всё возможное для возвращения аккредитации. Датские власти считают решение Киева ошибочным.

Украина публикации СМИ Дании не комментировала.

Некоторые журналисты западных и украинских СМИ были лишены аккредитации на территории Украины в ноябре. В ВСУ тогда сообщили, что корреспонденты нарушили установленные властями правила работы в зоне боевых действий в Херсонской области.

Кимер начала работать корреспондентом DR в 2005 году, а с 2014 года она стала постоянным корреспондентом датской телерадиокомпании в России и Украине. До февраля 2022 года журналистка делала много репортажей про Украину. Кроме того, она посещала районы вооружённого конфликта в Донбассе, откуда публиковала материалы, в основном посвящённые мирным жителям.

24 февраля, в день нападения России на Украину, Кимер находилась в Киеве, и оказалась одним из самых первых датских корреспондентов, которая смогла рассказать, что происходит в городе.

В апреле журналистка оказалась в Москве. Она сделала репортаж с Красной площади, а также рассказала про закрытие из-за санкций магазинов. В августе 2022 года ФСБ России запретила датчанке въезд на территорию страны на 10 лет из-за угрозы безопасности.

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