Украина на саммите НАТО договорилась с союзниками об усилении ПРО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что саммит НАТО в Анкаре принёс конкретные результаты в вопросе усиления украинской противовоздушной обороны, прежде всего – защиты от баллистических ракет.

По словам Сибиги, главным приоритетом переговоров президента Владимира Зеленского с лидерами стран-партнёров стало укрепление украинской системы ПВО.

"Уже есть конкретные решения по усилению нашего потенциала ПВО, касающиеся антибаллистических возможностей", – заявил Сибига.

Министр сообщил, что Украина ведёт переговоры с государствами, располагающими запасами ракет PAC-3 для комплексов "Пэтриот", чтобы ускорить их передачу Киеву. Кроме того, обсуждается создание в Украине собственного производства противоракетных систем. По словам Сибиги, уже есть понимание того, как завершить этот проект при поддержке союзников.

Сам Владимир Зеленский сообщил о встрече на полях саммита с двухпартийной делегацией Конгресса США.

По словам украинского президента, стороны обсудили перспективы дипломатического урегулирования войны, законопроект о новых санкциях против России, а также нехватку ракет-перехватчиков для комплексов "Пэтриот" на фоне продолжающихся российских ударов.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, открывая пленарное заседание саммита 8 июля, заявил, что США остаются полностью привержены альянсу. Он также выразил надежду, что итоговая декларация закрепит общую позицию союзников о том, что Россия остаётся долгосрочной угрозой для безопасности НАТО.

Рютте также поддержал недавние удары США по Ирану, назвав их "абсолютно необходимым" ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Саммит НАТО проходит 7–8 июля в Анкаре. Одними из ключевых тем стали дальнейшая военная поддержка Украины, укрепление европейской обороны и распределение оборонных расходов между союзниками.