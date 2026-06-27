В ночь на 27 июня украинские войска нанесли удар по одному из предприятий Волгограда – повреждены производственные объекты. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, пострадали 10 человек.

По его словам, город атаковали "высокоскоростные воздушные цели". Какое именно предприятие подверглось атаке, Бочаров не уточнил, однако, по его словам, оно находится в Краснооктябрьском районе.

В этом районе располагается научно-производственный центр "Титан-Баррикады" – предприятие, которое специализируется на артиллерийской и ракетной технике. OSINT-аналитик издания ASTRA установил, что пожар начался именно на этом заводе.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на "Титан-Баррикады" – по его словам, удар был нанесен крылатыми ракетами большой дальности "Фламинго". "Это крупный промышленный комплекс, где враг изготавливает артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям. Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода", – написал Зеленский.

Минобороны России отчиталось об уничтожении 175 украинских дронов за ночь – Волгоград в этой сводке не упоминается.

"Титан-Баррикады" находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и еще ряда стран.