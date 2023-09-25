Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Сорокино (Краснодоне)

Украинские военные в понедельник нанесли удар по территории завода "Юность" в городе Сорокино в оккупированной части Луганской области (российские власти называют его советским названием Краснодон). Утверждается, что там ещё с 2014 года, когда город перешёл под контроль пророссийских сепаратистов так называемой "ЛНР", хранились боеприпасы и военная техника.
Город расположен у границы с Россией, в глубоком тылу российских войск. И российские, и украинские СМИ и телеграм-каналы публикуют фото и видео взрывов.
По ряду сообщений, использовались ракеты Storm Shadow с дальностью полёта более 100 километров.
Следственный комитет России признал факт попадания в "промышленный объект". По сообщению ведомства, два человека погибли и три получили ранения. Также сообщается о повреждении домов взрывной волной.
- Сегодня же Силы специальных операций ВСУ заявили, что при ударе по штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе 22 сентября предположительно был убит командующий этим флотом и ещё 33 офицера.
- Имя командующего в сообщении ССО не называется. Однако известно, что в августе 2022 года исполнять обязанности командующего флота был назначен Виктор Соколов. Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что о судьбе командующего Черноморским флотом у него нет сведений, но при ударе, по его словам, были ранены командующий и начальник штаба Запорожской группировки российских войск. Российская сторона эти сообщения не комментировала. После удара по штабу Черноморского флота Минобороны России объявило сначала погибшим, а затем пропавшим без вести лишь одного военнослужащего.
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