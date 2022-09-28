Украина обвинила Росгвардию в массовом убийстве в Гостомеле

Служба безопасности, прокуратура и Национальная полиции Украины обвинили сотрудников Росгвардии из Кемеровской области и Красноярского края в массовом убийстве мирных жителей в городе Гостомель неподалёку от Киева.

По версии украинских правоохранительных органов, 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения, росгвардейцы, "не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в Гостомеле", где "более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться". В качестве доказательства ведомства распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, российские военнослужащие, спрятавшись у дороги, стреляют по проезжающим мимо машинам.

В Нацполиции заявляют об одиннадцати погибших мирных жителях, в СБУ - о пяти. Ещё несколько человек были ранены.

Украинские СМИ называют имена и должности некоторых из обвиняемых в совершении преступлений: командир ОМОНа по Красноярскому краю Сергей Казеичев, его заместитель Сергей Вейкколлайнен, сотрудники ОМОНа Никита Гадаев и Алексей Малахаев, заместитель начальника управления Росгвардии по Красноярскому краю Олег Потопальский.

Российские власти и лица, обвинённые в причастности к убийствам, обвинения пока не комментировали.