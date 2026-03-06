Украина обвинила Венгрию в похищении семерых инкассаторов

В Венгрии пятого марта задержали семерых сотрудников украинского "Ощадбанка". Об этом сообщили пресс-служба банка и глава МИД Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги работники банка ехали на двух автомобилях, принадлежащих организации. Они следовали на территорию Украины транзитом через Австрию и перевозили наличные в рамках регулярного обслуживания банков.

Груз, как утверждает украинская сторона, был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам. В автомобилях находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро, 9 килограммов золота. "Ощадбанк" потребовал немедленного освобождения своих сотрудников и имущества, а также возвращения их на родину.

Источник "РБК-Украина" утверждает, что автомобили банка находятся на территории Антитеррористического центра Венгрии.

Сибига заявил, что "по сути, речь идет о захвате заложников и краже денег Венгрией". По словам министра, причины задержания до сих пор неизвестны, как и их текущее состояние здоровья или возможность связаться с ними.

Венгерская сторона задержание украинских инкассаторов пока не комментировала.

Отношения Киева и Будапешта вновь обострились после того, как Украина прекратила поставки российских энергоресурсов в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Украина заявляет, что нефтепровод повреждён в результате российских ударов. Будапешт уверен, что поставки прекращены по политическим причинам. Власти Венгрии в ответ заблокировали выдачу Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов долларов.

5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Будапешта есть инструменты, чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти по "Дружбе". "У нас есть политические и финансовые инструменты, и с их помощью мы заставим их безусловно и как можно скорее возобновить работу нефтепровода "Дружба", – утверждает Орбан.

Венгерский премьер также подчеркнул, что Будапешт остановит транзит важных для Украины поставок, пока та вновь не запустит нефтепровод. В разговоре с радио Kossuth Орбан признался, что ему не понравилась угроза президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным адрес того, кто блокирует для них кредит.