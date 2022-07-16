Украина обвинила западные банки в пособничестве военным преступлениям

Правительство Украины потребовало от руководства крупнейших американских и европейских банков прекратить сотрудничество с компаниями, которые занимаются поставками российской нефти.

Как пишет газета Financial Times, экономический советник президента Украины Олег Устенко направил соответствующие письма в американские JPMorgan Chase и Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole. В этих письмах говорилось, что, выдавая кредиты компаниям, которые поставляют российскую нефть, банки "продлевают" войну. Устенко также пригрозил, что этим банкам будет запрещено участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

В интервью FT Устенко заявил, что Минюст Украины намерено подать иск против банков в Международный уголовный суд после окончания войны.

"С моей точки зрения, они совершают военные преступления, потому что помогают режиму Путина этим особенным образом и поддерживают режим", – сказал Устенко. Он также отметил, что Россия использует доходы от продажи нефти и газа на ведение войны.

Как пишет газета, HSBC и Credit Agricole владеют акциями "Газпрома" и "Роснефти". Citigroup предоставляет кредиты "Лукойлу" и торгующему российской нефтью Vitol. JPMorgan также предоставляет Vitol кредитные линии, а инвестиционный фонд Vitol владеет пакетами акций "Газпрома", "Сбербанка" и "Роснефти".