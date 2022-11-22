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Украина открыла уголовное дело по факту видео с российскими пленными

Украинские власти возбудили уголовное дело по факту видео с российскими солдатами, которых, предположительно, расстреляли после пленения. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил помощник генпрокурора Украины Андрей Костин. При этом ведомство квалифицировало произошедшее как "вероломство, совершенное военнослужащими РФ при сдаче в плен".

Ранее представители украинских властей, комментируя появившееся в сети видео, отмечали, что в случае провокационных действий во время сдачи в плен солдаты противника считаются нарушителями женевской конвенции, которая устанавливает правовые стандарты во время войны, и военными преступниками.

Во вторник заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал к тщательному расследованию инцидента с российскими военнопленными. "Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает", - заявил он.

18 ноября в интернете появились два видео, на которые попала, предположительно, сцена расстрела украинскими военными сдавшихся в плен российских солдат.

На первом видеоролике российские военнослужащие выходят из дома с поднятыми вверх руками и сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с жёлтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. На последних кадрах из дома выходит ещё один человек, но с оружием в руках. Начинается стрельба, запись обрывается.

На втором видео показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови.

Предполагается, что оба видео могли быть сняты в районе Макеевки в Луганской области Украины.

Позже Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. В министерстве также подчеркнули, что это "не единичный случай, а распространенная практика ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями." Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела военнопленных.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что изучат видеоролики с предполагаемым расстрелом.

Во вторник в сети появилось ещё одно видео, на котором, предположительно, снят расстрел военнослужащих. На кадрах лежащих на земле людей, одетых в форму, похожую на обмундирование российской армии, добивают выстрелами в голову. Где и когда было сделано видео, а также кто его автор - неизвестно.

  • В июле более 50 украинских военнопленных из числа защитников Мариуполя погибли при взрыве в колонии города Еленовка Донецкой области, в которой они содержались. Власти Украины утверждают, что колония была взорвана российскими военными с целью скрыть следы пыток и убийств солдат противника. В Минобороны РФ заявили, что пленные подверглись обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

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